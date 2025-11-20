La sélection marocaine U20, sacrée le mois dernier championne du monde de la catégorie suite à un parcours de rêve au Chili et consacrée par la CAF comme la meilleure sélection de l'année, s'impose comme l'une des meilleures vitrines du football national, portée par une génération ambitieuse, dotée d'une base technique solide et d'une identité de jeu affirmée.

Cette montée en puissance n'est pas le fruit du hasard : elle est l'aboutissement d'un travail structuré, incarné par un encadrement compétent et nourri par un vivier de talents formés au sein de l'Académie Mohammed VI de football, pierre angulaire du renouveau du football marocain.

Les Lionceaux de l'Atlas U20 représentent un modèle hybride réussi: un mélange de joueurs issus des académies marocaines, dont un nombre significatif formés à l'Académie Mohammed VI de football, en l'occurrence Yassir Zabiri, Fouad Zahouani, Houssam Essadak et Yassine Khalifi, et d'éléments évoluant dans les plus grands centres européens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette diversité crée une richesse technique et mentale qui se reflète dans la cohésion de l'équipe et sa capacité à répondre à des styles de jeu variés comme c'était le cas lors du Mondial chilien où les Lionceaux de l'Atlas se sont imposés face à l'Espagne, au Brésil, à la République de Corée, aux Etats-Unis, à la France et à l'Argentine.

Sous la direction de Mohamed Ouahbi, les U20 ont adopté une approche moderne consistant en un bloc compact, transitions rapides, maîtrise technique, mentalité compétitive, développée grâce à des années d'encadrement professionnel.

Cette identité forte est alimentée par les méthodes de formation inspirées en grande partie de l'Académie Mohammed VI de football où l'on valorise la rigueur, l'intelligence de jeu et l'évolution tactique permanente.

Inaugurée en 2009, l'Académie Mohammed VI de football a pour mission de créer une élite nationale. Ses installations de premier plan, son programme mêlant sport et éducation, et son accompagnement individuel ont permis l'émergence de plusieurs générations brillantes.

Au fil des années, l'Académie est devenue un réservoir constant pour les sélections jeunes et l'équipe A, mais aussi une source de talents pour des clubs européens en quête de joueurs formés dans la discipline et la rigueur tactique.

Cette progression continue est la preuve que le modèle marocain, basé sur la formation locale et la valorisation du potentiel national, est désormais une référence sur le continent.

Les Lionceaux de l'Atlas ne sont pas seulement une équipe : ils incarnent une vision, un système et une promesse grâce à l'Académie Mohammed VI de football qui continue d'écrire les premières pages d'un avenir doré.