Afrique: Rabat et Banjul déterminés à consolider leur coopération dans plusieurs domaines

20 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue gambien, Sering Modou Njie, ont réaffirmé, mercredi à Rabat, la détermination du Maroc et de la Gambie à consolider la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

S'exprimant lors d'un point de presse conjoint, M. Bourita a souligné la volonté du Royaume de raffermir la coopération avec la Gambie dans divers secteurs à travers le renforcement des échanges de visites ministérielles et la conclusion de nouveaux accords bilatéraux.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant le rôle de la Gambie dans la promotion de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale ainsi que dans le soutien du Processus de Rabat des Etats Africains Atlantiques (PEAA), lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et du Gazoduc Africain Atlantique. S'agissant de la question du Sahara marocain, M. Bourita a affirmé que la Gambie a toujours été un "allié" du Maroc, mettant en exergue la qualité des relations de fraternité et de solidarité unissant les deux pays.

Le ministre gambien a, pour sa part, réaffirmé la volonté de son pays de consolider davantage la coopération bilatérale avec le Maroc dans différents secteurs.

Il s'est également félicité de la solidité et de l'excellence des relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays frères, exprimant la volonté de son pays de les voir se renforcer davantage dans l'avenir.

