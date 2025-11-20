Afrique: La Gambie réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et réaffirme son appui au Plan d'autonomie

20 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

La Gambie par la voix de son ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens à l'étranger, Sering Modou Njie, a réitéré, mercredi à Rabat, son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, se félicitant vivement de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la résolution 2797 consacrant l'Initiative d'autonomie comme seule solution pour le règlement de ce différend régional autour du Sahara marocain.

"Nous nous félicitons de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU consacrant la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara", a déclaré le ministre gambien lors d'un d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l'issue de leurs entretiens.

Le chef de la diplomatie gambienne a, à cet égard, réaffirmé le soutien constant de son pays à l'Initiative marocaine d'autonomie, la qualifiant de "seule solution" au différend régional autour du Sahara marocain.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.