Congo-Kinshasa: Belgique - Forte hausse des demandes d'asile congolaises malgré un taux de rejet élevé

La Belgique fait face à une forte hausse des demandes d'asile venues de la RDC. Depuis le début de l'année 2025, jusqu'au mois d'octobre, 2 120 Congolais ont déjà introduit une demande de protection internationale. C'est plus que sur toute l'année 2024.

En 2021, ils n'étaient que 363 demandeurs d'asile venus de la RDC. Depuis, les chiffres ne font que grimper. Ils doublent quasiment chaque année.

Aujourd'hui, la RDC est quatrième pays d'origine des demandes introduites en Belgique, derrière l'Afghanistan, la Palestine et l'Érythrée et devant la Turquie, la Syrie et le Burundi.

Mais attention : lorsqu'on regarde les personnes réellement reconnues réfugiées, en 2025, la RDC n'arrive qu'en dixième position.

Et pour l'Office des étrangers, c'est simple. Selon son directeur général, Freddy Roosemont, la plupart des demandes congolaises reposent sur de fausses déclarations.

Une explication que rejette l'opposition congolaise. Pour Michael Sakombi, membre du bureau politique du PPRD, la Belgique ferme les yeux sur la situation au Congo.

Son parti a été suspendu. Joseph Kabila, son leader, a été condamné à mort. Et, dit-il, la répression vise chaque voix discordante, illustrant par la suspension qui touche aussi d'autres partis de l'opposition proches de l'ancien président.

Il cite le cas de l'expert belgo-congolais Jean-Jacques Wondo, condamné à mort en septembre 2024 pour la tentative de coup d'État du 19 mai. Ce dernier a passé huit mois et demi en prison avant d'être libéré le 4 février 2025.

Michael Sakombi évoque aussi plusieurs généraux aujourd'hui en détention. Et puis un autre fait : même avec un taux de rejet très élevé, Bruxelles reste une destination privilégiée pour les opposants congolais.

Une dizaine, proches de Joseph Kabila, y vivent aujourd'hui. Certains comme demandeurs d'asile. D'autres simplement en exil.