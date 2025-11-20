Ethiopie: Le Premier ministre malaisien conclut sa visite officielle au pays

Addis Ababa — Le Premier ministre malaisien, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, a conclu avec succès sa visite officielle de trois jours en Éthiopie.

Cette visite a été marquée par la signature de nouveaux accords de coopération et par un engagement renouvelé à approfondir les relations économiques et diplomatiques entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a fait ses adieux au Premier ministre et à sa délégation à l'aéroport international de Bole.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Anwar bin Ibrahim s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed, notamment sur le renforcement du partenariat et de la coopération dans des secteurs clés.

L'Éthiopie et la Malaisie ont officialisé des accords dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, les services de transport aérien et la santé.

En outre, un accord de coopération entre le conseil municipal de Kuala Lumpur et l'administration municipale d'Addis-Abeba a été signé. Les deux villes ont scellé un partenariat de jumelage grâce à un protocole d'accord (MoU) nouvellement signé.

Le Premier ministre Anwar a également participé au Forum commercial de haut niveau Éthiopie-Malaisie à l'Addis International Convention Center, auquel a également assisté le président Taye Atsek Selassie.

Le Premier ministre Anwar a déclaré que sa visite contribuerait à faire progresser les efforts visant à renforcer les relations entre les deux pays pour en faire une alliance économique plus solide.