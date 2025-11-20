Addis Ababa — Le partenariat entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite est motivé par des intérêts mutuels et produit des résultats concrets, a déclaré l'ambassadeur Muktar Kedir, envoyé spécial et plénipotentiaire de l'Éthiopie en Arabie saoudite.

S'adressant à l'ENA, il a souligné que les deux pays partageaient des liens culturels, religieux et humains de longue date.

Il a rappelé que les relations diplomatiques officielles avaient débuté au milieu du XIXe siècle, jetant les bases de la coopération étendue qui existe aujourd'hui.

L'ambassadeur Muktar Kedir a déclaré que le partenariat entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite avait considérablement progressé depuis le changement de gouvernement en Éthiopie.

Les deux pays ont désormais atteint un « niveau élevé de relations stratégiques », soutenu par une coopération croissante dans de nombreux domaines, ce qui a incité de nombreux investisseurs saoudiens à « s'engager dans le commerce et divers secteurs d'investissement en Éthiopie », reflétant ainsi la confiance croissante dans le climat économique du pays.

Selon l'ambassadeur, l'Éthiopie fournit une large gamme de produits agricoles au marché saoudien, et le volume annuel des échanges commerciaux a connu une augmentation notable.

Le partenariat est ancré dans des intérêts communs et continue de produire des résultats concrets, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que de nombreux Éthiopiens ont désormais accès à des opportunités d'emploi légales en Arabie saoudite.

« Deux cent mille Éthiopiens sont entrés légalement dans le pays l'année dernière », a-t-il déclaré, ajoutant que les préparatifs sont en cours pour envoyer trois cent soixante mille citoyens cette année.

L'ambassadeur Muktar a souligné que les deux pays continueront à renforcer les liens entre leurs peuples et à développer des relations globales.