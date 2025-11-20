Ile Maurice: APSA va plus loin dans la détection et la prévention avec le «Diabetes Smart Check»

Le vendredi 14 novembre, le pays a franchi une étape importante dans la lutte contre le diabète avec le lancement officiel du Diabetes Smart Check par APSA International. Cet événement, qui s'est tenu au APSA Diabetes Care Centre à Trianon, a marqué une nouvelle volonté d'adopter une approche globale, innovante et accessible pour la détection précoce et la prévention des complications liées à cette maladie chronique.

Le diabète représente aujourd'hui l'un des plus grands défis sanitaires de l'île. Selon les données du ministère de la Santé, près de 20 % 25-74 ans vivent avec cette pathologie, chiffre qui atteint même 21,6% chez les hommes. La Fédération internationale du diabète situe le taux d'incidence local à 20,1 % chez les adultes de 20 à 79 ans, soit l'un des plus élevés au monde. Ces statistiques renforcent l'urgence de déployer des stratégies efficaces pour détecter la maladie avant qu'elle ne cause des dégâts irréversibles.

Les complications du diabète, telles que les maladies cardiovasculaires, la rétinopathie ou encore l'insuffisance rénale, sont souvent détectées trop tardivement. En 2021, le ministère de la Santé soulignait que cette maladie était la deuxième cause de mortalité dans le pays, après les maladies cardiovasculaires. La prévalence du surpoids (36 %) et de l'obésité (36,2 %) dans la population adulte accentue cette tendance, faisant de la prévention une priorité absolue.

Face à cette réalité, APSA International a conçu le Diabetes Smart Check, une initiative innovante visant à rendre le dépistage du diabète et de ses complications plus accessible, précis et personnalisé. «Notre objectif est de renforcer la détection précoce et d'autonomiser les gens dans la gestion de leur santé», explique Audrey Hardy, présidente et fondatrice d'APSA. «Grâce à des outils modernes, fiables et abordables, nous voulons que chacun puisse agir avant que les complications ne s'installent.»

Le dispositif se veut complet et intégré : il combine une évaluation du pied, essentielle pour détecter précocement les risques d'ulcérations et d'infections, un dépistage cardiovasculaire via le Cardisio Test, un dépistage rétinien digital pour prévenir la cécité, une consultation médicale approfondie et une analyse sanguine. «Dépister tôt, c'est sauver des vies», insiste le Dr Damien Steciuk, directeur médical d'APSA. «Grâce à cette initiative, nous aidons les patients à identifier leurs risques à temps et à recevoir le traitement approprié pour éviter des complications graves.»

Ce lancement intervient à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée chaque année le 14 novembre, date qui commémore la naissance de sir Frederick Banting, codécouvreur de l'insuline. La coïncidence souligne l'engagement d'APSA dans une lutte mondiale contre cette maladie, en renforçant la sensibilisation et en encourageant la prévention.