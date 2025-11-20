Ile Maurice: Plus de 40 chiens, micropuçés et enregistrés, ont trouvé une famille

La solidarité envers les animaux s'est illustrée avec éclat, le week-end dernier, au Bagatelle Mall, à l'initiative de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), en partenariat avec Zoomania et Ascencia, pour la troisième édition de Free Adoption Day.

Une opération gratuite entièrement dédiée à l'adoption responsable des chiens recueillis cette année. Au total, plus de 40 adoptions ont été enregistrées durant ces deux journées, une nouvelle réussite pour un événement qui s'impose comme un rendez-vous citoyen majeur.

Selon Om Lombard, directeur de Zoomania, 50 chiens - chiots, jeunes et adultes - étaient proposés à l'adoption, tous vaccinés, vermifugés, micropucés, enregistrés et, pour les plus âgés, stérilisés gratuitement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Après un gros succès en août avec plus de 40 adoptions et en septembre, à Riche-Terre avec plus de 50 adoptions, nous avons encore pu dépasser la quarantaine ce week-end. Et ce n'est pas prendre et partir, mais conscientiser les propriétaires, mettre l'emphase sur l'importance de l'alimentation, des vaccins», souligne-t-il. Il insiste aussi sur la traçabilité : «Tous les chiots adoptés sont déjà micropucés et enregistrés directement sur le stand. Si un chien se perd ou est accidenté, il pourra être facilement retrouvé. C'est un point très positif.»

Il précise que chaque adoption fait l'objet d'une évaluation minutieuse pour garantir la stabilité du foyer : jardin, disponibilité, capacité d'entretien... Les adoptions impulsives, notamment d'étudiants susceptibles de partir à l'étranger, sont systématiquement écartées. Sur la stérilisation, il rappelle : «Tous les chiots adoptés seront stérilisés à environ six mois. On ne stérilise pas trop tôt. Ce n'est pas bon pour la santé. Un monitoring est assuré par la MSAW.»

Micropuçage : enregistrements record

En parallèle de l'adoption, la campagne nationale d'enregistrement et de micropuçage se poursuit, menée conjointement par la MSAW et ses antennes régionales. Tinagaren Govindasami, directeur de la MSAW, explique que l'opération se déroule sans accroc : «Nous avons déjà enregistré 12 000 chiens. La campagne se passe très bien, sans problème particulier. Nous avons même pu rectifier certaines difficultés, comme les temps d'attente, et proposer des solutions à domicile grâce à notre travail décentralisé.»

Il se félicite également de la réussite de la campagne à Bagatelle : «Nous avions beaucoup de chiots qui avaient besoin d'une famille. L'opération a très bien marché.» La MSAW souligne l'engagement de ses équipes : «Notre personnel a travaillé très dur pour atteindre ces objectifs. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette campagne d'adoption et d'enregistrement.»

L'événement s'est tenu vis-à-vis de Zoomania, sur l'aile Home & Leisure de Bagatelle Mall, un espace mis gratuitement à disposition par Ascencia. L'appui logistique - électricité, emplacement, soutien opérationnel - a été salué par les organisateurs. Durant ces deux jours, vétérinaires et éducateurs canins étaient présents pour conseiller les nouveaux adoptants : intégration du chien, comportement, besoins essentiels, alimentation...