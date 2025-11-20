Ile Maurice: Tri des déchets en 2027 - Un projet pilote régional bientôt lancé

Un système national de tri des déchets sera mis en place à partir de 2027. Un projet qui impliquera d'importants investissements dans les camions de collecte et les poubelles. Cela a été annoncé par le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, lors d'un atelier consacré à la réforme des collectivités locales le 6 novembre.

Dans la perspective d'un futur système national de tri des déchets, le conseil de district de Rivière-Noire, en collaboration avec la Compagnie de Gros-Cailloux et WeRecycle, a lancé un projet pilote de tri à la source dans le village de Gros-Cailloux. L'objectif est de créer un modèle régional pouvant être reproduit à d'autres endroits, en cohérence avec la stratégie nationale pour une gestion durable des déchets et une économie circulaire.

Des bacs et du compost

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présenté lors d'un atelier en mai, ce projet prévoit la distribution de bacs de tri à trois compartiments à tous les foyers et opérateurs, avec un bac vert pour les déchets organiques, un bac bleu pour les recyclables et un bac marron pour les déchets résiduels. Des bacs métalliques et éco-bacs seront également installés dans des lieux publics stratégiques. Les déchets organiques seront compostés localement, les matériaux recyclables seront envoyés vers des centres de traitement et les déchets résiduels acheminés à la station de transfert de La Chaumière.

Des formations et campagnes de sensibilisation dans les écoles, les centres communautaires et via les réseaux sociaux visent à encourager l'adoption de ces pratiques. Sollicité sur l'avancement du projet, le président du conseil de district de Rivière-Noire, Kemraz Ortoo, explique que le conseil attend l'aval du ministère pour lancer les appels d'offres destinés aux parties prenantes afin de poursuivre le projet.