Ile Maurice: Sur la route du sauvetage - Le rêve de Well-being of Strays enfin réalisé

Pour Manishi Doolub Gaungoo, présidente et fondatrice de Well-being of Strays, 2025 marque la concrétisation d'un rêve longtemps nourri : disposer d'un véhicule dédié au transport des animaux en détresse.

Depuis le début de l'année, elle aspirait à ce moyen essentiel pour récupérer les chiots abandonnés, conduire les animaux blessés chez le vétérinaire ou encore livrer ceux qui rejoignent un foyer aimant. Ce rêve est devenu réalité grâce au soutien déterminant de plusieurs entreprises :Maubank Ltd, Spoon Consulting Ltd et Digital Virgo AMEA Ltd. «Pour l'achat du véhicule, nous avons fait confiance à Salim Motors», confie-t-elle, reconnaissante.

Ce n'est pourtant pas un accomplissement sans obstacles. Pendant des mois, l'organisation non gouvernementale a dû affronter des frais de transport exorbitants. «Les propriétaires de véhicules refusaient souvent de transporter des animaux errants à cause de leur aspect sale», raconte Manishi. Chaque déplacement devenait un défi, chaque sauvetage une course contre la montre.

Aujourd'hui, le van change tout : il permet non seulement de transporter cages, nourriture et animaux dans des conditions adaptées, mais aussi de réduire les dépenses qui grevaient la petite structure. Grâce à ce véhicule, l'équipe peut désormais se rendre plus facilement chez les vétérinaires, récupérer les dons alimentaires ou encore déplacer ses produits lors des opérations de fund raisingdevant les supermarchés. «Personne n'est laissé de côté. Les animaux voyagent en sécurité et nous pouvons agir plus vite», souligne-t-elle.

Mais si cette avancée majeure apporte un souffle nouveau, la route reste longue. Le prochain objectif de Wellbeing of Strays est ambitieux : obtenir un terrain pour accueillir durablement les animaux secourus. «C'est notre plus grand rêve. Mais pour l'instant, il demeure hors de portée», admet Manishi, sans perdre espoir. Car pour elle, chaque progrès, même petit, est une victoire pour ceux qui n'ont pas de voix.