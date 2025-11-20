Afrique: TRUK Africa Ltd bientôt coté

La Bourse de Maurice renforce sa position comme plateforme de financement pour l'Afrique. Ainsi, dans un communiqué émis durant la semaine, TRUK Africa Limited a informé le public de son admission prochaine sur le SEMX, prévue pour le 20 mars 2026, marquant ainsi l'arrivée de la quatrième entreprise sur ce segment dédié aux sociétés à forte croissance.

L'introduction de TRUK Africa, au prix indicatif de USD 2,50 par action, viendra augmenter la capitalisation actuelle du SEMX d'environ Rs 1,9 milliard, portant celleci au-delà de Rs 4,1 milliards, contre près de Rs 2,2 milliards actuellement. L'arrivée de TRUK Africa, acteur clé du transport réfrigéré et de la logistique agricole en Afrique de l'Est et centrale, vient ainsi renforcer davantage la dynamique positive du SEMX et sa vocation à attirer des sociétés innovantes et à fort potentiel.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère baisse de 0,03 % durant la semaine pour clôturer la séance de mercredi 19 novembre, à 11 399,35 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 417,69 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance d'hier à 454,57 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 379,3 milliards.

Des échanges totalisant Rs 237,6 millions ont été effectués durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited - Rs 124,6 millions, New Mauritius Hotels Limited - Rs 24,4 millions, SBM Holdings Ltd - Rs 23,3 millions, MUA Ltd - Rs 6,9 millions et Terra Mauricia Ltd - Rs 5,5 millions.

Sur les 63 titres cotés, 13 ont terminé la semaine à la hausse, 34 sont demeurés stables et 16 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : New Mauritius Hotels Limited (Pref) (+3,79 %), P.O.L.I.C.Y Ltd (+3,66 %), New Mauritius Hotels Limited (+3,30 %), Lux Island Resorts Ltd (+3,01 %) et Automatic Systems Ltd (+1,67 %). Les plus fortes baisses concernent : Grit Real Estate Income Group Limited (USD) (-11,11 %), Lottotech Ltd (-6,25 %), Stevehills Ltd (-4,15 %), Fincorp Investment Ltd (-4,02 %) et United Basalt Products Ltd (-3,33 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 11,66 % à 19,89 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 225,14 points et 388,21 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 34,5 milliards. Des transactions totalisant Rs 2,8 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobiliere Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,97 % et 22,26 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu 3,83 % et 4,41 % respectivement en une semaine. Le DAX, le FTSE100 et le CAC-40 ont enregistré une baisse de 3,77 %, 3,51 % et 2,31 % respectivement durant la même période.