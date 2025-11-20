Sénégal: Campagne 2025-2026 - 1 900 cribles et 100 tarares subventionnés mis à la disposition des agriculteurs

Pour la campagne 2025-2026, le ministre en charge de l'Agriculture, Mabouba Diagne, a décidé de mettre à disposition des agriculteurs 1 900 cribles et 100 tarares subventionnés. Au total, 20 000 cribles et 1 500 tarares seront déployés dans les 1 200 points de collecte du Sénégal. L'annonce a été faite jeudi, à l'issue d'une visite à l'usine SISMAR.

Sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne a engagé une dynamique forte de modernisation du secteur. Le but est, selon lui, de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal et d'améliorer la qualité de nos productions.

Ainsi, le ministre Mabouba Diagne estime que la réintroduction des cribles et tarares constitue une « étape essentielle » pour rendre la filière arachidière plus performante et compétitive.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Dans le cadre du Programme de mécanisation agricole du Sénégal (PMAS 2026-2030), nous déploierons 20 000 cribles et 1 500 tarares dans les 1 200 points de collecte. Pour la campagne 2025-2026, j'ai décidé de mettre à disposition 1 900 cribles et 100 tarares subventionnés, afin de garantir des semences propres et conformes aux standards internationaux », a-t-il annoncé jeudi, à l'issue d'une visite à l'usine de fabrication d'engins agricoles, SISMAR.

D'après le ministre, ce dispositif répond à une priorité. Il s'agit d'éliminer les impuretés qui affectent la qualité des graines sénégalaises.

Promouvoir l'esprit du « Jub Jubal Jubunti »

« En visitant l'usine SISMAR pour constater l'avancement de la production, j'ai été profondément touché par l'accueil des élèves de l'école de Pout 4. J'ai saisi ce moment pour rappeler l'importance d'investir dans notre jeunesse et de promouvoir l'esprit du « Jub Jubal Jubunti » : donner, recevoir, rendre, qui guide mon action au sein du ministère », a-t-il dit.

Cette initiative, saluée par le CNIA, la FNOPS/T, l'UNIS et l'ensemble des organisations professionnelles, poursuit le ministre, repose sur une démarche participative qu'il tient à préserver. « Tous les acteurs : producteurs, huiliers, exportateurs, partenaires financiers ; sont associés à la prise de décision », a fait savoir le ministre Mabouba Diagne.

A lire aussi : Budget 2026 : hausse de plus 117 milliards sur les autorisations d'engagement pour Mabouba Diagne

« En valorisant l'expertise nationale avec une SISMAR engagée dans la fabrication d'équipements "Made in Senegal", nous créons de la valeur et des emplois. Grâce au dispositif de financement multi-acteurs et au suivi-évaluation que nous mettons en place, nous préparerons une filière arachidière moderne, compétitive et souveraine », a-t-il affirmé.

Sur ce, le ministre a réaffirmé sa détermination à bâtir une « agriculture performante, durable et tournée vers l'avenir ».