Sénégal: FIDAK 2025 - Kédougou se prépare pour une bonne participation

Lors de la rencontre préparatoire de la Fidak (foire internationale de Dakar) présidée par Mouhamadoul Moustapha Gaye (adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement) et tenue hier, différents acteurs de la région ont échangé sur les possibilités d'une participation plus réussie et ambitieuse de la région à cet événement qui se tient du 7 au 31 décembre 2025.

Ouvrant la rencontre, l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement Mouhamadoul Moustapha Gaye a rappelé que la région de Kédougou souvent décrite comme une «vitrine» de richesses économiques, culturelles et touristiques, doit saisir cette occasion pour s'affirmer davantage sur la scène nationale et sous-régionale.

Indiquant que c'était une réunion préparatoire « cruciale » pour assurer la participation réussie de la région de Kédougou à la Foire internationale de Dakar (Fifak) 2025, il a renchéri que l'objectif principal de la rencontre était d'évaluer l'état des lieux et d'établir des priorités pour garantir une bonne représentation des acteurs régionaux, en tirant les leçons des participations antérieures et afin de corriger les points de blocage. L'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement a aussi rapporté qu'il a été souligné que la foire représente une vitrine unique pour exposer les vastes potentialités de Kédougou et impulser le développement territorial. « Les participants ont insisté sur la nécessité d'une diversification des produits et des acteurs exposants, via un processus de sélection inclusif, afin de présenter une image globale et riche de la région » a-t-il dit.

Il a appuyé que cette foire est une opportunité qu'il ne faudrait pas rater et qu'il faut aussi un effort de participation individuelle. Mouhamadoul Moustapha Gaye a souligné la nécessité de dépasser les démarches dispersées observées lors des éditions précédentes.

Kedougou veut désormais mettre en avant l'ensemble de ses atouts, notamment sa richesse culturelle, artisanale et minière, encore trop peu représentée.

Tout compte fait, la région espère faire de sa participation à la Fidak 2025, un véritable levier de visibilité et de développement.