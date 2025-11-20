Sénégal: Les coopératives productives solidaires - Un exemple d'innovation et de développement durable

L'Institut africain de recherches pluridisciplinaires appliquées (IARPA) a organisé, le 18 novembre 2025 , à Dakar, la cérémonie de lancement du colloque international sous le thème : « Innovation et développement durable en Afrique ». Organisée en partenariat avec le Centre de valorisation professionnelle de Tunis (Cvpt), la rencontre a permis aux acteurs des institutions académiques et économiques d'échanger sur le thème.

Dakar, la capitale sénégalaise, abrite, pour deux jours, du 18 au 19, un colloque international pour revisiter les questions d'innovation et de développement durable pour le continent africain. La rencontre a réuni des sommités africaines, notamment des chercheurs, des membres du patronat, des décideurs étatiques, ainsi que des représentants des institutions internationales.

Elle a permis aux participants de promouvoir des discussions panafricaines sur des sujets tels que la gouvernance, l'intelligence artificielle et la durabilité financière. Pour Dr Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, parrain du colloque, cette rencontre visionnaire témoigne d'un engagement indéfectible en faveur du progrès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous ambitionnons de doubler le chiffre d'affaires des Coopératives productives solidaires (Cps) d'ici 2030 en misant sur la formation, le numérique et l'accès au numérique. Ainsi, de l'avis d'Alioune Dione, le Pacte pour l'inclusion financière universelle (Pactifu) dédié aux femmes, aux jeunes et aux artisans va permettre de créer 15 000 emplois, en trois ans, dont 70 % sont portés par les femmes au sein des Cps.

Pour lui, l'innovation inclusive et les technologies vertes résonnent avec une force particulière dans le paysage de l'économie sociale et solidaire.

« Notre pays, qui est riche d'une tradition séculaire de mutualisation et d'entrepreneuriat communautaire, voit dans ces innovations, un levier puissant capable de relever les défis socio-économiques et environnementaux qui se posent à nous. Car les technologies vertes telles que l'énergie solaire décentralisée ou les solutions agroécologiques s'intègrent naturellement dans les modèles de l'économie sociale et solidaire », a souligné le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.

Il a par ailleurs confié que ces dernières, fondées sur la participation citoyenne et la création de valeurs partagées, permettent aux Coopératives productives solidaires (CPS) et autres organisations d'économie sociale et solidaire de devenir des vecteurs de diffusion de ces innovations. Toujours de son avis, l'adaptation de ces modèles aux besoins spécifiques des populations rurales et urbaines renforce l'autonomie des communautés locales tout en conciliant développement durable, résilience climatique et inclusion sociale.

« En outre, les Cps illustrent leur potentiel transformateur à travers les systèmes d'irrigation économes en eau, l'utilisation d'énergies renouvelables dans les coopératives agricoles, l'amélioration de la productivité et la sécurité alimentaire », a précisé Alioune Dione.

Pour Jean-Marie Koné, le président du conseil d'orientation de l'Iarpa, cette rencontre d'envergure internationale a réuni 28 pays, ce qui témoigne de l'intérêt porté à sa réussite. Il a donné l'assurance sur leur volonté de continuer à rapprocher les acteurs pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 20-63 de l'Union africaine qui appelle les pays africains à prendre conscience des changements climatiques.

« Le comité scientifique a pour objectif de produire des recommandations stratégiques et un livre blanc qui vont être une proposition auprès des institutions pour démontrer l'importance de l'engagement des acteurs contre les changements climatiques », a-t-il dit.