La visite de la délégation de la Banque Mondiale et du ministère de l'éducation nationale au Lynaqe de Kaffrine a permis aux autorités de faire une présentation du lycée, les performances scolaires et identifier quelques aspects à améliorer pour donner à l'établissement son statut de lycée d'excellence.

Une mission conjointe Banque Mondiale - ministère de l'éducation nationale a visité ce lundi le lycée nation armée pour la qualité et l'équité (Lynaqe) de Kaffrine. La délégation conduite par Saliou Ndiaye, nouveau directeur de l'enseignement moyen- secondaire général ((Demsg), accompagnée par des représentants de la Banque Mondiale en charge du secteur de l'éducation. Ils ont été accueillis par le personnel administratif, le corps professoral, les élèves, le commandement, et les autorités académiques de la région. Cela, après une visite de courtoisie auprès de l'inspecteur d'académie.

Dans une des salles de réunion, les membres de la délégation a eu droit à deux présentations ; une faite par le colonel Cheikhna Dieng, commandant du Lynaqe de Kaffrine, en présence de ses collaborateurs et du représentant de son collègue de Sédhiou. Dans son exposé, le colonel Dieng a mis en relief les bonnes performances scolaires réalisées à l'an 1 du lycée et cela, grâce à un corps professoral dynamique et professionnel, mais aussi une à rigueur dans le travail. « Le plus souvent, les cours d'encadrement vont jusqu'à 22heures, rien que pour rehausser le niveau de certains élèves » souligne le colonel Cheikhna Dieng, commandant du Lynaqe.

« Du point de vue des infrastructures et des équipements, rien à signaler, nous avons un bijou, j'allais dire des bijoux car nous avons des Lynaqe jumeaux (Kaffrine et Sédhiou). Et l'occasion de remercier vivement le ministère de l'éducation, les autorités sénégalaises et surtout la Banque Mondiale pour son appui à travers le projet d'amélioration des performances du système éducatif (Papse)», poursuit le colonel Dieng.

Cependant, il n'a pas manqué de signaler quelques points d'attention dont leur persistance pourrait impacter les ambitions et les objectifs planifiés. Il cite le manque de professeurs de mathématiques, l'insuffisance de l'internet et de l'eau en permanence. Le commandant du Lynaqe de Kaffrine demande également que le budget de l'établissement soit augmenté pour prendre en charge la question de la maintenance.

Dans leurs interventions, Thérèse Ngoné Sarr Soum, professeure d'histoire et de géographie et Abdou Rahim A. Sall Mamadou respectivement représentant les enseignants et les élèves, affirment que le cadre et l'environnement sont merveilleux et le climat social y est très humanisé. Toutefois, ils sollicitent auprès du ministre de l'éducation et du partenairel'équipement de la bibliothèque, la diversification des supports pédagogiques et un bon débit internet. A cela s'ajoutent le problème de logement des enseignants qui font 3 kilomètres tard dans la soirée pour rentrer à Kaffrine.

Prenant la parole Saliou Ngom, coordonnateur du projet d'amélioration des performances du système éducatif (Papse) appuyé par la Banque Mondiale, a rassuré la communauté éducative que le ministère et la Banque Mondiale vont continuer à accompagner les deux Lynaqe pour leur fonctionnement à travers un financement structuré, basé sur les performances avec le contrat de performances.

« Le ministre de l'éducation nationale est prêt à soutenir davantage les deux lycées car, dans la loi de finance initiale 2026, le budget du ministère va connaitre une augmentation. Ce qui montre que le ministre de l'éducation Moustapha Mamba Guirassy a la volonté politique de continuer à accompagner les deux Lynaqe. De la même manière, la Banque Mondiale, à travers le Papse, va travailler à apporter des solutions à tous les problèmes liés aux infrastructures, aux équipements e.t au fonctionnement de l'établissement » a annoncé Saliou Ngom, coordonnateur du projet d'amélioration des performances du système éducatif, appuyé par la banque Mondiale pour la période 2022/2027.

Avant de quitter le Ndoucoumane (Kaffrine), la mission a visité le Daara moderne seydina Alioune Sèck, un des 45 écoles coraniques de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaffrine, appuyé par le Papse. Ces écoles coraniques, en plus de l'apprentissage du livre saint et des principes islamiques, enseignent également le français, les mathématiques et les sciences. La rémunération du prestataire est prise en charge par le projet « Papse ».