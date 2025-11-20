Sénégal: Épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift et de Mpox - Découvrez le point du jour

20 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié, ce jeudi, son point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox. De nouveaux cas ont été confirmés mais aucun décès supplémentaire n'a été enregistré, selon le communiqué officiel.

Fièvre de la Vallée du Rift : 8 nouveaux cas, aucun décès

Au 19 novembre 2025, les autorités sanitaires annoncent 8 nouveaux cas positifs de FVR. Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal compte 482 cas confirmés, 31 décès et 439 personnes guéries.

La région de Saint-Louis reste la plus touchée, avec 344 cas, dont :

Saint-Louis : 80

Richard-Toll : 155

Podor : 59

Pété : 13

Dagana : 36

Dans les autres régions, la répartition est la suivante :

Fatick : 32 cas

Louga : 21 cas

Matam : 34 cas

Kébémer / Kédougou : 2 cas

Kaffrine : 2 cas

Kaolack : 24 cas

Tambacounda : 5 cas

Kolda : 1 cas

Thiès : 2 cas

Mpox : 9 cas confirmés, 2 cas probables et 0 décès

