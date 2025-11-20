Sénégal: Tivaouane - Une centrale solaire de 10 MW en gestation pour l'autonomie énergétique de la grande mosquée

Pour assurer le bon fonctionnement de la grande mosquée de Tivaouane et lui garantir une autonomie énergétique, l'association Jama'atou Nour Assouniya, chargée des travaux, est en train de réaliser une centrale solaire de 10 MW. Ce projet permettra non seulement de supprimer les charges liées au coût de l'électricité, mais aussi de générer des ressources financières pour assurer la maintenance et l'entretien du lieu de culte.

Après le choix du site destiné au champ solaire, la sélection d'un cabinet privé pour l'étude d'impact environnemental et social, et la validation du comité technique régional de l'étude en octobre 2024, une audience publique s'est tenue le 18 novembre dernier à la grande mosquée, sous la présidence du préfet de Tivaouane, Mamadou Guèye.

La rencontre a réuni toutes les parties prenantes : délégués et habitants des quartiers impactés, imams, représentants des jeunes et des femmes, services techniques de l'État concernés, le cabinet privé et les membres de l'association Jama'atou Nour Assouniya (Aljana), en charge des travaux au nom du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet consiste en une centrale solaire de 10 MW, avec un local technique, implantée sur une superficie totale de 17 hectares. Le site a été délimité par la commune dans les quartiers et villages rattachés suivants : Ndindi Mbal, Keur Matar Khaly, Yadjine 1 et 2, Keur Bamba Ndoye et Sinou Khaly. Selon l'association, tous les riverains impactés ont été dédommagés et les travaux ont déjà débuté.

Pour le président des délégués de quartier, Pathé Mbow, toutes les démarches ont été effectuées auprès des populations via l'émissaire du Khalife général des Tidianes et les équipes d'Aljana, dans le respect des recommandations du Khalife et des droits humains. Les habitants ont salué la construction de cette grande mosquée, considérée comme une fierté pour toute la communauté.

Les populations ont également formulé des demandes, jugées légitimes par les responsables du projet : recrutement local des jeunes, électrification des zones touchées par la centrale solaire et création de voies d'accès reliant leurs quartiers à la grande mosquée.

Pour rappel, la grande mosquée est équipée d'un réseau de sonorisation, de vidéo, de vidéosurveillance, d'une trentaine de portes automatiques, d'écrans de contrôle pour les caméras, d'une climatisation et de deux lignes de fibre optique. Tout ce dispositif est commandé depuis une salle technique située au sommet du grand minaret de 82 mètres. Un groupe électrogène de 1000 KVA et deux postes transformateurs de 650 KVA ont également été installés pour parer à toute éventualité.