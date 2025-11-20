Sénégal: Premier League - Ruben Amorim se méfie d'Iliman Ndiaye

Après la trêve internationale, les championnats européens reprennent leurs droits. En Angleterre, Manchester United recevra Everton le lundi 23 novembre 2025 pour la 12e journée de Premier League. Le coach mancunien Ruben Amorim a ciblé le danger numéro 1 chez les adversaires : Iliman Ndiaye.

Un classique de la Premier League. Manchester United (7e, 18 points) va recevoir Everton (13e, 15 points). Chez les Mancuniens, Ruben Amorim se méfie d'Iliman Ndiaye. Le Sénégalais a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 11 sorties en championnat. Le coach portugais, dans une interview avec Premier League Productions, invite ses joueurs à faire gaffe. « Il est un joueur incroyable », a-t-il insisté.

Pour Amorim, Iliman Ndiaye est un élément clé du dispositif d'Everton, à qui il offre une flexibilité tactique, étant un joueur capable de faire la différence à n'importe quel moment. « Ils peuvent modifier la formation de leur milieu de terrain. Ils font tourner leurs milieux en fonction de l'adversaire. Ils peuvent aligner James Garner au poste d'arrière droit, mais aussi Jake O'Brien, et je pense qu'il jouera, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est une équipe plus complète, et David Moyes fait un travail incroyable. Ce sera vraiment très difficile de gagner ce match. »