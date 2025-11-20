Sénégal: La bibliothèque centrale de l'UCAD a un déficit de 1 500 places, selon son directeur

Dakar — La bibliothèque centrale de l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) a un déficit de 1 500 places, a signalé, jeudi, à Dakar, son directeur, François Malik Diouf, en invitant les autorités à l'agrandir.

"Nous avons un besoin de 1 500 places supplémentaires", a déclaré M. Diouf lors du lancement des festivités du 60e anniversaire de cette bibliothèque.

"Il y a une réserve foncière derrière la bibliothèque", a-t-il signalé afin d'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour son agrandissement.

En 1959, l'ambition des dirigeants de l'Université de Dakar - devenue université Cheikh-Anta-Diop dans les années 1980 - était de construire une bibliothèque de 14 étages, soit l'une des plus grandes du monde, a rappelé François Malick Diouf.

"Mais, faute de moyens, on a réduit le plan à six étages. Nous en sommes actuellement à deux étages", a fait observer M. Diouf.

"Vingt-cinq ans après la réouverture de la bibliothèque centrale en mars 2000, vingt-cinq ans après les derniers travaux de rénovation, nous sommes rattrapés par la massification des effectifs d'étudiants. L'université Cheikh-Anta-Diop compte près de 100 000 étudiants et nous n'avons 1 700 places assises", a-t-il indiqué, jugeant ce nombre "très insuffisant" par rapport à celui des usagers.

Le directeur de la bibliothèque centrale de l'UCAD a relevé le vieillissement d'une partie de la documentation. Il a évoqué les besoins de modernisation et de renouvellement de ses équipements.

Certains outils de travail sont "obsolètes et insuffisants", selon lui.

La bibliothèque centrale de l'UCAD va fêter ses soixante ans du 14 avril au 15 mai 2026.

Un colloque international, des conférences, des panels et des expositions sont prévus pour cette fête. Ces activités auront pour thème : "Des bibliothèques universitaires à l'épreuve de l'intelligence artificielle : perceptions des usagers, enjeux et perspectives pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche".

"Je profite de cette occasion pour inviter le chef de l'État à venir présider la cérémonie d'ouverture du colloque international sur les bibliothèques et à soutenir notre projet d'extension de la bibliothèque", a dit M. Diouf.

"Ces échanges scientifiques vont nous permettre de repositionner la bibliothèque centrale, de revoir notre méthode de fonctionnement et d'avoir une attitude avant-gardiste par rapport aux besoins des étudiants et des chercheurs", a-t-il ajouté.