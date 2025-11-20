Sénégal: Saint-Louis - Des acteurs de la pêche sensibilisés sur la sécurité maritime

20 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Une session de formation théorique et pratique de deux jours à l'intention des acteurs de la pêche sur la sécurité maritime s'est ouverte, jeudi, à Saint-Louis (nord), à l'initiative de l'incubateur de l'Institut français de Saint-Louis "Teranga Tech Incub' Saint-Louis, a constaté l'APS.

"C'est un plaisir pour l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis d'ouvrir aujourd'hui ces deux journées de sensibilisation à la sécurité maritime et aux pratiques de pêche durable", a déclaré Sarah Camara, Directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis.

Mme Camara s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle au siège du CLPA.

Elle a également indiqué que les activités lancées aujourd'hui visent, entre autres, à renforcer la sécurité en mer pour les pêcheurs, qui est un "enjeu vital", mais aussi à renforcer les connaissances théoriques et encourager les échanges entre les pêcheurs.

La journée de demain (vendredi) qui va coïncider avec la célébration de la Journée mondiale de la pêche sera consacrée, entre autres, aux exercices pratiques et aux démonstrations.

L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, a dit que cette initiative va permettre aux acteurs de la pêche d'être mieux outillés en matière de sécurité en mer.

Le responsable de l'incubateur de l'Institut français de Saint-Louis (Teranga Tech Incub' Saint-Louis), Insa Sow a, pour sa part, souligné que cette session de formation est une continuité du forum sur l'Économie bleue qui a été organisé à l'Institut français de Saint-Louis en novembre 2024.

L'inspecteur départemental des pêches, Abdoulaye Mbodj, le Commandant de la Base navale Nord, Abdoul Wahab Sarr et d'autres autorités ont pris part à cette activité.

Cette activité est organisée avec l'implication de partenaires techniques à savoir l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), la Marine nationale, le Service régional des pêches, la Brigade des Sapeurs-pompiers Nord mais également le Conseil local de pêche artisanale (CLPA).

