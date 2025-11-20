Sénégal: Ziguinchor - Le centre d'état civil de Kaguitte inauguré

Kaguittte — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC) a inauguré, jeudi, le centre secondaire d'état civil digitalisé de Kaguitte, un village situé dans la région de Ziguinchor (sud).

La cérémonie d'inauguration a eu lieu à l'occasion de la troisième édition de la Semaine nationale de l'état civil (17-22 novembre).

Moussa Faye, l'adjoint du sous-préfet de Nyassia, affirme que le nouveau centre d'état civil "rapproche les services administratifs des populations et contribue à l'égal accès des citoyens aux documents d'état civil".

Les habitants des villages de Kaguitte, Kassou-Sénégal, Etafour et Courine parcouraient plusieurs kilomètres pour se rendre dans d'autres centres d'état civil, selon M. Faye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général de l'ANEC, Matar Ndao, signale que le centre de Kaguitte découle des efforts de modernisation de l'état civil.

"Quatre cents centres sont déjà intégrés au registre national digitalisé. L'interconnexion permettra aux citoyens de faire leurs démarches à distance et d'obtenir les pièces d'état civil de la même manière", a assuré M. Ndao.

Construit avec le soutien de l'Union européenne et d'autres partenaires de l'État du Sénégal, dont l'UNICEF, le centre de Kaguitte fait partie d'un groupe de 26 infrastructures similaires dites intelligentes.

Deux de ces centres ont été implantés dans deux villages de la commune de Nyassia, Kaguitte et Toubacouta.

Les autorités locales ont profité de la cérémonie d'inauguration pour rappeler aux populations l'importance de la déclaration des faits d'état civil : les naissances, les mariages et les décès.

"Nous parcourions plusieurs kilomètres pour obtenir un extrait de naissance. Aujourd'hui, dès qu'un enfant naît, nous pouvons le déclarer immédiatement. C'est un grand soulagement pour les familles", s'est réjoui le chef du village de Kaguitte, Omar Ndiaye.