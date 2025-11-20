Sénégal: 'Écosystème Startup', un nouveau dispositif d'aide à l'innovation

Dakar — Un dispositif dénommé "Écosystème Startup", destiné à structurer, soutenir et valoriser les jeunes entreprises innovantes et à fort potentiel, a été lancé jeudi à Dakar, sous l'égide du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Il consacre la matérialisation de la loi sur les startups, laquelle, adoptée en janvier dernier, accorde des exonérations fiscales pendant trois ans, facilite l'accès aux financements et aux marchés publics.

Le lancement du dispositif "Écosystème Startup", porté par le slogan "Je me labellise", vise à encourager les startups à "s'enrôler, à rendre la procédure de labellisation plus visible et à faciliter l'accès aux avantages prévus par la loi".

"Ce que nous lançons aujourd'hui va bien au-delà d'une plateforme ou d'un dispositif technique. Nous donnons un visage, une organisation et une boussole à tout un écosystème", a dit le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

"Aujourd'hui, avec le décret d'application et l'ouverture officielle de la plateforme 'Écosystème startup', nous entrons dans une nouvelle phase, celle de la mise en oeuvre, celle où le droit rencontre la réalité des entrepreneurs [...] et des investisseurs", a expliqué M. Sall.

Il rappelle que le gouvernement a pris l'engagement de faire du numérique et de l'innovation "un moteur de souveraineté, d'emploi et d'espérance pour la jeunesse, dans toutes les régions du Sénégal".

"La [loi sur les startups] est l'une des pièces maîtresses du New Deal technologique. Elle ne sert pas qu'à encadrer les startups, elle organise aussi la relation entre les startups, les structures d'aide à l'entrepreneuriat et à l'innovation", a précisé Alioune Sall.

L'État prend sa place dans cet écosystème, "non pas pour le diriger à la place des acteurs, mais pour organiser, sécuriser et accélérer", a ajouté le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

"C'est un lieu de dialogue structuré entre l'État et l'écosystème au service de l'intérêt général", a-t-il souligné, ajoutant que le dispositif "Écosystème Startup" introduit "les innovations qui structurent le secteur, clarifient les règles du jeu et renforcent chaque maillon de la chaîne".

"Cette loi marque un tournant qui dit clairement que l'innovation n'est plus un luxe périphérique, mais devient un pilier de souveraineté, un levier de justice social et un vecteur de prospérité pour notre pays", a dit Abdoullah Cissé, membre du comité de rédaction de la loi sur les startups.

"Avec ce texte, l'État fait savoir qu'il ne se contente plus de réguler, qu'il choisit de s'allier aux startups, lesquelles deviennent des partenaires stratégiques, des alliés de souveraineté, des co-architectes du futur numérique, des forces créatrices qui servent le bien commun", a-t-il dit.

L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, s'est réjoui du lancement officiel de l"'Ecosystème Startup".

Le vice-président du Conseil national du patronat du Sénégal, Antoine Ngom, est d'avis que le lancement officiel du nouveau dispositif, et du label qui l'accompagne, fait entrer le Sénégal dans "un cycle de transformation qui donnera de la visibilité aux investisseurs, de la confiance aux jeunes porteurs d'idées et de projets, et de la cohérence à notre politique".