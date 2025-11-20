Sénégal: Louga - La CENTIF sensibilise sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Louga — Un atelier régional de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive s'est tenu jeudi à Louga, dans le cadre d'une campagne nationale menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

"L'atelier nous a permis de mieux comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, souvent perçus de manière superficielle. Certaines personnes peuvent être impliquées malgré elles dans des circuits illégaux", a déclaré l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Papa Leity Mar, à des journalistes, à l'issue de cette rencontre.

Il a salué l'initiative, soulignant l'importance d'impliquer les acteurs locaux dans la prévention de ces phénomènes.

Papa Leity Mar a relevé la participation d'acteurs issus de l'immobilier, des services financiers décentralisés, des points de transfert d'argent et d'opérateurs économiques, rappelant la position stratégique de la région de Louga, carrefour de mobilité et d'immigration.

Selon le directeur des enquêtes de police de la CENTIF, le commissaire principal Madjibou Lèye, "cette campagne fait suite à l'internalisation, par le Sénégal, de la directive de 2023 portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes".

Il a rappelé l'adoption de la loi 2024-08 du 14 juillet 2024, venue renforcer l'arsenal juridique national dans ce domaine.

"Le Sénégal sera évalué de nouveau en février 2026 sur la conformité technique de son dispositif et sur son efficacité, à travers les onze résultats immédiats requis", a-t-il indiqué, précisant que cette tournée a déjà couvert Matam et Saint-Louis avant l'étape de Louga.

Madjibou Lèye a salué l'implication des autorités administratives régionales, rappelant que le gouverneur préside le comité régional de lutte contre le terrorisme et joue un rôle central dans la transmission d'informations utiles au travail préventif de la CENTIF.

Il a également insisté sur la dimension répressive de la cellule, soulignant que "tout acte terroriste, même minime, nécessite un financement, d'où l'importance de renforcer la vigilance locale".

L'atelier a réuni des représentants des secteurs public et privé, venus échanger sur le dispositif national de prévention et de lutte contre ces menaces.