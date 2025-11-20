Sénégal: Le CEMGA appelle à un engagement accru du secteur privé dans l'industrie de défense

Dakar — Le chef d'état-major général des armées, le général Mbaye Cissé, a appelé, jeudi, à Dakar, les investisseurs nationaux à s'impliquer davantage dans le développement de l'industrie de défense, soulignant que la souveraineté du Sénégal repose désormais autant sur sa capacité industrielle que sur sa force militaire.

"Nous avons posé les premières pierres d'un édifice industriel qui appelle désormais la contribution du secteur privé, des banques, des industries, des chercheurs et de tous les investisseurs patriotes désireux de participer à l'endogénéisation de cette industrie de défense", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors de la Journée de mobilisation des investisseurs nationaux pour l'industrie de la défense, en présence du ministre des Forces armées, Birame Diop, et de plusieurs officiers généraux de l'armée.

Le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), Baïdy Agne, le président du Club des investisseurs sénégalais (CIS), Pierre Goudiaby Atépa, ainsi que des chercheurs, des universitaires et des étudiants ont pris part à la cérémonie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le général d'armée Mbaye Cissé a indiqué que les fondations de cet édifice industriel ont déjà été posées avec l'appui des ministères compétents, du FONSIS (Fonds souverain d'investissements stratégiques) et de l'APIX, l'agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux.

"L'initiative vise à rapprocher trois mondes qui trop souvent se connaissent encore mal, notamment la recherche, l'entreprise et les forces de défense et de sécurité", a-t-il souligné.

Il a annoncé qu'un projet de loi sur l'industrie de défense nationale, déjà finalisé et transmis aux autorités, va jeter les bases juridiques et institutionnelles du secteur.

Une fois adopté, a-t-il dit, ce texte permettra la création d'une Agence nationale de l'industrie de défense, chargée de coordonner les actions, de garantir la transparence des partenariats et d'assurer la cohérence entre les besoins des forces armées et les capacités industrielles du pays.

Un dispositif qui offrira, selon lui, "un cadre clair, sécurisé et durable" aux investisseurs.

Le général Cissé a insisté sur la responsabilité partagée dans la construction de la souveraineté nationale, invitant les entrepreneurs, les banques et les porteurs de capitaux à inscrire leur engagement dans une démarche patriotique.

Il a également exhorté les jeunes ingénieurs et chercheurs à transformer leurs prototypes en innovations industrielles capables de soutenir l'autonomie stratégique du pays.

Le CEMGA a rappelé que le champ industriel constitue désormais "le premier front de la souveraineté", estimant que les ateliers, laboratoires et usines sont devenus des espaces déterminants pour la sécurité nationale.

"Le monde évolue et les dépendances d'hier sont aujourd'hui nos fragilités", a-t-il déclaré, avant d'appeler à unir les compétences et les capitaux publics et privés pour bâtir une industrie de défense solide et durable.

La Journée a été marquée par la présentation de projets portés par de jeunes chercheurs, dont trois déjà primés.

Cette Journée de mobilisation comporte un volet "portes ouvertes" et des visites de stands auxquelles vont prendre part des élèves d'établissements de formation technique et professionnelle de Dakar et Thiès, cet après-midi, à la Place du Souvenir.