Sénégal: Diourbel 'pleinement concernée' par les enjeux du blanchiment de capitaux (gouverneur adjoint)

Diourbel — La région de Diourbel (centre) est "pleinement concernée" par les enjeux liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, en raison de sa position géographique et de l'existence de circuits commerciaux non réglementés, a indiqué, jeudi, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop.

"Notre région, de par sa position géographique, ses échanges économiques et la diversité de ses acteurs, est pleinement concernée par les enjeux du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive", a-t-il déclaré.

"Les risques peuvent être multiples : transferts informels, circuits commerciaux non réglementés, opérations financières complexes ou flux financiers transfrontaliers difficilement traçables", a souligné l'autorité administrative.

M. Diop présidait un atelier régional organisé par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette tournée vise à rapprocher l'action nationale des acteurs locaux, à échanger sur les risques spécifiques à chaque région et à favoriser une appropriation collective des dispositifs de surveillance, a-t-il expliqué.

Il a souligné que le gouvernement entend renforcer les mécanismes de prévention, de coordination et de suivi, afin de maintenir les standards qui ont valu au Sénégal une reconnaissance internationale dans ce domaine.

Selon lui, la réussite de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme repose sur une meilleure coordination, une remontée efficace de l'information et une application rigoureuse des textes en vigueur.

"Nous marquons notre disponibilité à faciliter la coopération entre les services, à soutenir les actions de formation et de sensibilisation et à veiller à la bonne appropriation du dispositif par les acteurs publics et privés de la région", a promis l'adjoint au gouverneur.

Le commissaire principal de police Moulaye Dicko, directeur du renseignement financier à la CENTIF, a pour sa part signalé que cette campagne vise à préparer la prochaine évaluation mutuelle du Sénégal par les pays pairs, sous l'égide du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).

Il a signalé que cette évaluation intervient après la sortie du Sénégal, en octobre 2024, de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).