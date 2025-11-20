Sénégal: Un officiel souligne l'urgence d'intensifier les actions multisectorielles de prévention contre les MNT

Dakar — Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Samba Cor Sarr, a déclaré, jeudi, que les résultats de l'enquête STEPS de 2024 sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles ont mis en exergue "l'urgence" d'intensifier les actions multisectorielles de prévention et de renforcer les soins de santé primaires.

"Au plan biologique, l'enquête STEPS révèle que 28,2% des adultes sont hypertendus, 26,6% présentent une hypercholestérolémie, 28,8% sont en surcharge pondérale et 4,2% sont diabétiques. Ces résultats confirment l'urgence d'intensifier les actions multisectorielles de prévention et de renforcer les soins de santé primaires", a-t-il souligné.

Samba Cor Sène présidait la cérémonie officielle d'ouverture du quatrième colloque national sur les maladies non transmissibles, axé sur le thème "MNT et équité en santé : défis et opportunités pour atteindre la CSU".

"Ce thème nous rappelle que la maladie ne touche pas tous les citoyens de la même manière. Les déterminants sociaux, économiques, environnementaux et territoriaux conditionnent profondément l'exposition aux risques et l'accès aux services de santé", a-t-il dit.

L'équité en santé "n'est pas seulement un idéal", mais "un principe d'action", ajoutant que cela "nous engage à renforcer les soins de santé primaires, à rendre les médicaments essentiels accessibles, à moderniser continuellement les infrastructures et à investir dans la formation des prestataires".

"C'est également un appel à agir sur les déterminants sociaux, urbains, environnementaux et alimentaires qui façonnent la santé des populations, car les résultats montrent une progression préoccupante des facteurs de risque des maladies non transmissibles au Sénégal", a précisé docteur Sarr.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a signalé que les maladies non transmissibles "progressent rapidement" au Sénégal.

Elles constituent aujourd'hui l'une des premières causes de décès (53%), "dans un contexte marqué par des transformations profondes de notre société", en termes d'urbanisation rapide, de transition nutritionnelle, de pollution environnementale et de modification des modes de vie.

Les deux journées de travaux de ce colloque seront mises à profit pour explorer des thématiques jugées essentielles et partager des expériences déterminantes pour l'avenir du Sénégal, selon Samba Cor Sarr, qui promet des échanges "riches, constructifs et orientés vers l'action".

Le représentant de l'Alliance nationale sénégalaise contre les MNT, docteur Mounir Dia, a plaidé pour l'amélioration des taux de dépistage, invitant aussi à faire en sorte que chaque Sénégalais puisse accéder "sans délai à des services de prévention".

"Il est important d'avoir des soins intégrés pour ces maladies et surtout renforcer le plaidoyer", a insisté docteur Dia, également cardiologue.