Sénégal: Le patronat sénégalais prêt à soutenir l'industrie nationale de défense, selon Baïdy Agne

20 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le patronat sénégalais est prêt à soutenir l'industrie nationale de défense, a assuré, jeudi, à Dakar, le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), Baïdy Agne.

"Le patronat sénégalais se dit prêt à soutenir l'industrie nationale de défense", a-t-il notamment déclaré à la fin de la cérémonie officielle de la Journée de mobilisation des investisseurs pour la création et le renforcement de l'industrie nationale de défense.

Cette initiative représente "un énorme moment pour la souveraineté et le patriotisme du pays", a estimé M. Agne.

Selon le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), les allocutions du général d'armée, Mbaye Cissé, et du ministre des Forces armées, Birame Diop, ont mis en lumière les enjeux stratégiques de cette filière.

"Si nous appliquions ces leçons au-delà des problématiques de défense, nous irons vers un avancement certain de notre pays", a-t-il dit, jugement que du point de vue du patronat, cette initiative est "extrêmement positive et encourageante".

Elle montre que le Sénégal peut atteindre l'autonomie dans sa sécurité, condition préalable pour assurer d'autres formes de souveraineté, soient alimentaire, énergétique ou digitale, a ajouté Baïdy Agne.

Il a également souligné la qualité des inventions présentées par de jeunes innovateurs sénégalais et a affirmé la disponibilité du secteur privé à soutenir financièrement ou techniquement ces projets.

Baïdy Agne a réitéré l'engagement du patronat à collaborer avec l'État, en vue d'une éventuelle loi d'orientation sur la sécurité, et a insisté sur l'importance de mettre le secteur privé national au centre de cette dynamique pour renforcer la souveraineté du pays.

Il a précisé que des acteurs économiques, dont des banquiers, assureurs et industriels, ont déjà amorcé des travaux d'assemblage et de production, témoignant de la disposition du secteur privé à contribuer concrètement à la naissance de cette industrie.

