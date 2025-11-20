Afrique: Kinshasa - Visite des parlementaires africains au Mémorial du génocide congolais

20 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En séjour à Kinshasa, des parlementaires africains, venus de différents pays, ont visité, ce mercredi, le Mémorial du génocide congolais (GENOCOST), situé dans la commune de Lingwala.

Dès leur arrivée sur le site, les services du Fonds national de réparation des victimes (FONAREV) ont fourni des explications claires et précises sur le Mémorial. Avec un coeur compatissant, certains parlementaires ont immédiatement déposé des gerbes de fleurs en hommage aux victimes.

Après cette visite de compassion, ces parlementaires africains se réjouissent que le rendez-vous de Kinshasa ait renforcé leur solidarité et leur coopération interparlementaire.

Au cours d'un échange avec le président du Sénat congolais, le président de la Chambre des représentants du Maroc a remercié la RDC pour l'organisation parfaite de cette rencontre parlementaire africaine, tout en rappelant les bonnes relations diplomatiques qui existent entre Kinshasa et Rabat.

Une autre délégation reçue par Jean-Michel Sama Lukonde est celle de l'Algérie, qui a également salué la RDC pour avoir pris à bras-le-corps cette organisation d'envergure africaine.

A son tour, le président sortant du Comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Ali Kolotou, représentant la République du Tchad, a rendu un vibrant hommage à la RDC pour la réussite de ces assises.

Ce jeudi 20 novembre, les femmes parlementaires de l'UPA se sont réunies, tandis que ce vendredi interviendra l'ouverture solennelle de la 47e Conférence des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine.

