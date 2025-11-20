Congo-Kinshasa: Environ 1500 maisons détruites après une pluie torrentielle à Shabunda

Une pluie torrentielle accompagnée de vents violents a causé des dégâts incommensurables dans le territoire de Shabunda au Sud-Kivu. A peu près 1500 maisons ont été détruites. La coordination territoriale de la Nouvelle société civile du Congo (NSCC) appelle à l'aide aux victimes de cette catastrophe naturelle survenue mercredi 18 novembre.

Le groupement de Bangoma dans la chefferie de Bakisi est le plus touché. Parmi les maisons détruites, des sources locales en citent environ 800 construites en briques cuites et en briques non cuites. A cela s'ajoutent environ 600 maisons en sticks d'arbres.

Des infrastructures publiques n'ont pas non plus été épargnées. Les écoles primaires Kisubi et Mankulu, le bureau du cachot de la Police nationale congolaise (PNC) ont perdu leur toiture.

Un enfant de dix ans a été blessé à la jambe par un arbre tombé sous la pression du vent. La victime est admise au centre de santé de Mankulu pour des soins appropriés. Plusieurs familles sinistrées ont passé la nuit à la belle étoile sous les intempéries.

Les organisations de la société civile de Shabunda lancent un appel d'aide humanitaire au gouvernement de la République et aux organisations non gouvernementales.