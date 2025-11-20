Congo-Kinshasa: Coupe du Congo 2026 - Le calendrier de la phase finale dévoilé

La Fédération congolaise de football Association (FECOFA) a officialisé ce jeudi 20 novembre le logo, le calendrier et le règlement de la 60e édition de la Coupe du Congo. La phase finale du tournoi, très attendue, débutera le 10 avril 2026 et s'achèvera par une finale le 20 mai.

Selon le communiqué de la FECOFA, la compétition suivra un parcours bien défini. Les inscriptions au niveau des ligues provinciales s'ouvriront le 25 novembre pour se clôturer le 24 décembre 2025. Le tour préliminaire local se déroulera du 5 janvier au 28 février 2026, suivi de la phase zonale organisée par la Fédération du 15 au 31 mars.

La phase finale se décomposera en trois étapes clés :

Quarts de finale : du 10 au 17 avril 2026

Demi-finales : du 5 au 12 mai 2026

Finale : le 20 mai 2026

Le tour préliminaire, organisé par les ligues provinciales, déterminera les clubs qui accéderont à la phase zonale.

La répartition des qualifiés a été fixée comme suit :

quatre équipes pour les ligues de Kinshasa et du Katanga

trois équipes pour le Kongo-Central, ex-Province Orientale et le Sud-Kivu

deux équipes pour les ligues du Bandundu, de l'Équateur, du Maniema et du Kasaï Occidental.

L'AS Simba est le vainqueur de la dernière édition, après avoir battu FC MK (1-0) au stade des Martyrs de Kinshasa.