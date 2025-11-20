Congo-Kinshasa: Renforcement de la coopération militaire entre le pays et la Russie

Kinshasa et Moscou ont décidé de renforcer leur coopération militaire, à l'issue d'un échange mercredi 19 novembre 2025 entre le vice-Premier ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo Muadiamvita, et l'ambassadeur russe Karl Tikhazé.

Ce partenariat RDC-Russie vise à professionnaliser les militaires congolais grâce à plusieurs formations et au développement d'un dialogue technique régulier entre les deux pays dans le strict respect des engagements internationaux ratifiés par la RDC.

Les discussions ont également porté sur l'importance de renforcer les capacités des Forces armées de la RDC (FARDC) pour assurer la sécurité et l'intégrité des frontières nationales. L'ambassadeur russe a salué le sens d'écoute du vice-Premier ministre et a réaffirmé la volonté de la Russie de poursuivre cette coopération dans un cadre juridique renforcé.

La RDC, de son côté, manifeste une ouverture à tous ses partenaires et s'inscrit dans une stratégie de montée en compétence de son armée via ces alliances bilaterales.

Guy Kabombo Muadiamvita avait récemment conclu des accords similaires avec le Burkina Faso et le Niger dans le cadre du Salon « BAMZEX 25 » à Bamako, renforçant ainsi la coopération militaire régionale « sous l'impulsion du gouvernement congolais et dans l'esprit d'une Afrique maîtresse de sa sécurité ».