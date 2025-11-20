Congo-Kinshasa: Pistes de solution de la crise humanitaire au pays

La situation humanitaire en RDC est l'une des plus graves au monde, a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 30 octobre dernier à Paris lors de la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands lacs.

Rien que cette année 2025, les violences armées ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés. « Plus de 21 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. 5,7 millions sont déplacées. Plus de 27 millions souffrent d'insécurité alimentaire », a-t-il rappelé.

Il a fait remarquer que les services essentiels s'effondrent, y compris les systèmes de santé, d'éducation, d'eau et d'assainissement.

Selon l'ONU, il est impératif de garantir un accès humanitaire rapide, sans entrave et sécurisé aux populations dans le besoin, et de lever tous les obstacles existants.