Congo-Brazzaville: Certification des emplois des transporteurs - L'ACPE lance officiellement la carte de travail des chauffeurs

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale visant à formaliser les métiers du secteur informel, l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) a organisé, le 18 novembre en présence du ministre en charge de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Ngouelondélé, une cérémonie officielle de certification des emplois des transporteurs couplée à la présentation de la nouvelle carte de travail des chauffeurs.

L'initiative de l'ACPE découle de la lettre de mission adressée le 26 août 2024 par le Premier ministre au ministre de la Jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Le gouvernement y réaffirme sa volonté de soutenir la formalisation de plusieurs catégories d'emplois. Dans cette dynamique, la loi de finances 2025, à travers son article 9, prévoit la prise en charge totale de l'IRPP ainsi que 50 % des cotisations patronales pour les 50 000 premiers emplois formalisés en incluant les chauffeurs de taxis et de bus.

Afin d'accompagner cette mesure, l'ACPE a engagé plusieurs séances de travail avec les syndicats des transporteurs. Ces échanges ont abouti à un mémorandum d'entente portant sur la formalisation et la promotion d'au moins 15 000 emplois de chauffeurs congolais de taxis et de bus.

L'objectif principal est de régulariser l'activité de ces professionnels, tout en responsabilisant leurs employeurs, afin de leur garantir l'accès effectif aux avantages sociaux liés à leur métier. La démarche repose sur plusieurs actions majeures dont la création d'une base de données fiable et régulièrement mise à jour des chauffeurs de transport en commun ; la sensibilisation des employeurs à leurs obligations patronales, fiscales et sociales ; l'information des chauffeurs sur leurs droits et devoirs en matière salariale, fiscale et sociale et la promotion des bonnes pratiques de sécurité dans l'exercice du métier.

La concrétisation de ces efforts passera notamment par l'enrôlement des chauffeurs demandeurs d'emploi et la mise en place de contrats de travail formels, condition essentielle pour leur intégration durable dans le marché structuré.

Le directeur général de l'ACPE, Jean Pinda Niangoula, a affirmé que dans les prochains jours, cette opération de sensibilisation et d'enrôlement des chauffeurs sera effective dans tous les départements du Congo. Pour lui, cette initiative renforce la politique de création d'emplois ainsi que les droits sociaux tout en organisant le secteur de transport en commun et en renforçant la sécurité routière.

En lançant officiellement la certification et la carte de travail, l'ACPE entend poser un jalon important dans la professionnalisation du secteur du transport en commun au Congo au bénéfice des travailleurs, des entreprises et des usagers.