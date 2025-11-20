Congo-Brazzaville: Santé publique - L'OMS sollicite l'appui du Sénat pour la création d'une ligne budgétaire

Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Congo, le Dr Vincent Dossou Sodjinou, a, au cours d'une journée de sensibilisation des sénateurs sur les épidémies en Afrique et au Congo, sollicité l'implication du Sénat auprès du gouvernement pour la création d'une ligne budgétaire en faveur de cette agence onusienne.

Vaccinologue et expert en sécurité sanitaire, le Dr Vincent Dossou Sodjinou a rappelé que cette ligne budgétaire va servir à deux axes d'interventions principales de l'OMS en République du Congo. Il s'agit notamment de la réhabilitation et de la construction des Centres de santé intégrés (CSI) dans les localités qui en manquent et du redéploiement des équipes de l'OMS sur le terrain pour aider les acteurs des CSI et des districts à planifier et à mettre en oeuvre leurs interventions de santé.

« Nous sollicitons aussi que le Sénat appuie le gouvernement pour qu'il continue de payer les fonds de contrepartie parce que cela permettra au pays de continuer à bénéficier des interventions », a plaidé le représentant de l'OMS au Congo.

S'agissant de la sensibilisation des sénateurs, le Dr Vincent Dossou Sodjinou a mis un accent sur les épidémies qui sévissent actuellement en Afrique en général et au Congo en particulier. Il a notamment parlé du choléra, de la variole du singe et de la rougeole ainsi que d'Ebola qui est déjà dans le voisinage de la République du Congo.

Selon lui, ces épidémies qui sont souvent fréquentes dans les pays africains à cause, entre autres, des systèmes de santé non optimaux, de l'insuffisance de moyens logistiques et de la faible collaboration frontalière entre les pays. Il a, cependant assuré aux sénateurs que cette situation n'est pas impossible à redresser ; il suffit qu'une ligne budgétaire soit inscrite pour accompagner les activités de l'OMS au Congo.

L'OMS mène ce plaidoyer auprès des autorités congolaises au moment où les budgets alloués à cette institution sont réduits à travers le monde.

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a remercié l'OMS pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter au Congo en dépit d'une situation financière difficile. « Nous avons dit que le Sénat et le Congo garantissent à l'OMS le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Ceci en fonction des capacités qui sont les nôtres puisqu'il s'agit de travailler à améliorer la situation sanitaire des Congolais », a assuré le président de la chambre haute du Parlement.