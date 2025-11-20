Afrique: Pétanque - Les Diables rouges à la conquête de l'Afrique

20 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Les Diables rouges ont quitté Brazzaville ce 20 novembre pour Nouakchott en Mauritanie pour participer à la 9e édition des Championnats d'Afrique de pétanque prévus du 23 au 28 novembre.

Quatre catégories sont retenues dans cette compétition : tête à tête, tir de précision, doublette et triplette. La délégation congolaise est composée du président de la fédération Talance Nsouari, de Bertrand Ndembi, Chabrole Binguila et Belderault Batambicat.

Les congolais participeront aussi à la phase éliminatoire de la Coupe du monde 2026 en Malaisie.

