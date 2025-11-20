Congo-Brazzaville: Dolisie - Le lycée Simon-Pierre Kikhounga-Ngot inauguré

Construit par la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), le lycée d'enseignement général Simon Pierre Kinkhounga-Ngot de Dolisie, a été mis en service le 19 novembre par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. D'une capacité d'accueil de 500 élèves par vague, il est désormais le 92ème lycée d'enseignement général que compte le Congo.

Le lycée moderne Simon-Pierre Kikhounga-Ngot est construit au village Ngoyo Matsiéndé, situé à huit kilomètres de la commune de Dolisie, dans la sous-préfecture de Louvakou. Erigé au bord de la route nationale numéro un, ce lycée fait partie des nombreux établissements scolaires déjà construits par la SNPC à travers le pays, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, dont l'un des plus emblématiques est le complexe scolaire de la Liberté mis en service il y a trois semaines par le chef de l'Etat.

Les travaux débutés en juillet 2024, ont porté, entre autres, sur la construction de deux bâtiments scolaires d'un niveau chacun composé de 16 salles de classe et de huit blocs sanitaires, et d'un édifice de plain-pied abritant des laboratoires de science et de langues.

Plusieurs autres bâtiments sont affectés à l'administration de l'établissement, la bibliothèque, l'infirmerie, la salle informatique, les dortoirs, une cantine scolaire et un économat.

Au sein de l'établissement, il y est prévu aussi des terrains de football, d'handball, de basketball et de tennis, une piste d'athlétisme, des logements du proviseur et du directeur des études et des voiries aménagées en chaussée rigide.

L'ensemble intègre aussi un transformateur électrique, un local technique, deux bâches à eau, un forage d'eau potable, quatre puisards, quatre fosses septiques et des ouvrages de drainage.

Pour faciliter la mobilité des élèves et du personnel, la SNPC a doté l'établissement deux Coasters et de trois Hilux.

Saluant la vision du chef de l'Etat en la matière, le directeur général de l'opérateur historique pétrolier national a souligné que cet établissement a été construit pour offrir aux élèves un cadre d'apprentissage propice.

« Au-delà de l'ouverture d'un établissement scolaire, ce jour marque la consécration d'une vision : celle d'un Congo qui mise sur l'intelligence, la créativité et le travail de sa jeunesse. Ce lycée moderne incarne la continuité d'une oeuvre nationale que le président de la république, Denis Sassou N'Guesso porte avec foi et détermination pour un Congo uni, éduqué et prospère. Bâtir pour l'avenir, c'est hisser le Congo aux standards modernes de l'éducation, c'est aussi offrir à notre jeunesse les armes du savoir et de la connaissance pour affronter les enjeux du 21ème siècle », a indiqué Maixent Raoul Ominga.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a souligné que le lycée Simon-Pierre Kikhounga-Ngot est le 92ème lycée que compte la République du Congo à ce jour. Il a fait savoir que sa construction s'inscrit dans la politique du gouvernement d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Rappelons que Simon-Pierre Kikhounga-Ngot fut conseiller territorial, député et plusieurs fois ministre. Syndicaliste avéré, il était 3ème vice-président du présidium lors de la conférence nationale souveraine de 1991. Simon-Pierre Kikhounga-Ngot fut aussi maire de Dolisie.