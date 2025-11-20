Congo-Brazzaville: Niari - La BEAC lance les travaux de son agence de Dolisie

C'est sur un terrain de quelque 3,4 hectares que sera érigée l'agence locale de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) à Dolisie, chef-lieu du département du Niari.

Le coup d'envoi des travaux a été donné le 20 novembre par le président de la République Denis Sassou N'Guesso en présence du gouverneur, Yvon Sana Bangui, du secrétaire général de la Commission bancaire de l'Afriquecentrale( Cobac), Marcel Ondele, et des hauts cadres du gouvernement de l'institut d'émission sous-régional.

L'agence de Dolisie comprend un bâtiment de quatre niveaux, deux résidences R+1 ainsi que des zones sportives et des locaux techniques. Le choix porté sur Dolisie obéit au vaste programme immobilier de la banque destiné à densifier sa présence dans l'espace géographique sous-régional, a expliqué le gouverneur, en précisant que les critères essentiels pour l'implantation d'une agence de la BEAC dans une localité sont entre autres le potentiel économique, la présence des établissements financiers, l'éloignement des agences, le bon niveau de l'activité commerciale, la sécurité.

Troisième ville du Congo après Brazzaville et Pointe-Noire, Dolisie présente ces atouts au regard des richesses dont regorge le Niari, et du dynamisme de sa population a commenté Yvon Sana Bangui. "Appropriez- vous cet excellent projet" a-t-il lancé aux habitants du Département.

Ministre des Finances, du budget et du portefeuille public du Congo, Christian Yoka a pour sa part dépeint une ville industrielle dynamique, un marché bancaire structuré avec de nombreux établissements financiers, un lieu de bouillonnement économique avec une population jeune. Dolisie est pour la BEAC un choix stratégique assumé, a-t-il souligné appelant l'institution à mener le projet jusqu'à son terme dans les règles de l'art et la transparence. Il l'a invitée à prendre en compte la construction de deux autres agences dans les villes congolaises d'Impfondo, dans la Likouala, et Ewo dans la Cuvette-Ouest.

Si le vice-maire de Dolisie, dans son intervention, a salué un projet intégrateur et générateur d'opportunités économiques diverses, en plus de réclamer une municipalisation additionnelle et une université pour le Niari, le représentant des sages, communiant avec les mânes du département, a appelé à prémunir le lieu de construction de l'agence de toutes tentatives de perturbation des travaux. C'était peu avant la pose officielle de la pierre du début des travaux par le Président de la République.

Créée le 22 novembre 1972 à Brazzaville, la BEAC regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad. Outre le siège national de Brazzaville, le Congo dispose pour le moment de trois agences de la banque sous-régionale à Pointe-Noire, Ouesso et Oyo. Au terme de son séjour dans à Dolisie, le chef de l'Etat poursuivra son périple par Sibiti dans le Lekoumou qui l'accueille ce jeudi en milieu d'après-midi.