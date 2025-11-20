Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'enfance - Le parlement des enfants de Pointe-Noire et U-Reporter scellés par un partenariat en faveur des droits des enfants

20 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Séverin Ibara

La cérémonie a eu lieu ce 20 novembre à Pointe-Noire à l'occasion de la célébration par l'Unicef de la journée mondiale de l'enfance sous le thème : « Mon quotidien. Mes droits », en présence de Victoria Ballotta et de Jean Marie Tombet, respectivement représentante de l'Unicef au Congo et directeur départemental de l'action humanitaire

Ce partenariat est basé sur des droits de l'enfant tels qu'ils sont énumérés par la convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des nations unies, le 20 novembre 1980, dont, entre autres, le droit à la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, le droit au nom, le droit d'être enregistré après la naissance, le droit à la nationalité, le droit à l'éducation, le droit aux repos et aux loisirs, le droit à la santé, le droit à la liberté d'expression, le droit à la protection, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

S'exprimant pour la circonstance, Batsimba Atmah, députée junior et rapporteuse du bureau départemental, a signifié l'importance de donner la parole aux enfants, les écouter, les accompagner, leur offrir un environnement où ils peuvent grandir, apprendre, s'exprimer et s'épanouir. « Nous lançons un appel à l'action, que chaque secteur - santé, éducation, justice, protection sociale - travaille main dans la main pour que les droits de l'enfant deviennent une réalité pour tous, » a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Makosso Christ Ismaël, cordonnateur d'U-Reporter Pointe-Noire, a déploré le fait de voir aujourd'hui encore des enfants sans acte de naissance, des enfants qui meurent par ce qu'ils n'ont pas été soignés ou mal soignés, dans les marchés au lieu d'être à l'école et dans bien d'autres situations dramatiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Nous remercions le gouvernement de la République et ses partenaires pour les efforts fournis visant à améliorer la situation des enfants au Congo. Nous avons appris par exemple que l'Unicef a offert des véhicules au ministère de la Santé pour améliorer la qualité des services dans les centres de santé, » a-t-il déclaré saluant ce geste.

Signalons que cette journée a été marquée par une série des questions-réponses entre les enfants et les différents responsables présents à la cérémonie.

U-Reporter est une plateforme des jeunes bénévoles engagés pour la communauté.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.