La cérémonie a eu lieu ce 20 novembre à Pointe-Noire à l'occasion de la célébration par l'Unicef de la journée mondiale de l'enfance sous le thème : « Mon quotidien. Mes droits », en présence de Victoria Ballotta et de Jean Marie Tombet, respectivement représentante de l'Unicef au Congo et directeur départemental de l'action humanitaire

Ce partenariat est basé sur des droits de l'enfant tels qu'ils sont énumérés par la convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des nations unies, le 20 novembre 1980, dont, entre autres, le droit à la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, le droit au nom, le droit d'être enregistré après la naissance, le droit à la nationalité, le droit à l'éducation, le droit aux repos et aux loisirs, le droit à la santé, le droit à la liberté d'expression, le droit à la protection, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

S'exprimant pour la circonstance, Batsimba Atmah, députée junior et rapporteuse du bureau départemental, a signifié l'importance de donner la parole aux enfants, les écouter, les accompagner, leur offrir un environnement où ils peuvent grandir, apprendre, s'exprimer et s'épanouir. « Nous lançons un appel à l'action, que chaque secteur - santé, éducation, justice, protection sociale - travaille main dans la main pour que les droits de l'enfant deviennent une réalité pour tous, » a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Makosso Christ Ismaël, cordonnateur d'U-Reporter Pointe-Noire, a déploré le fait de voir aujourd'hui encore des enfants sans acte de naissance, des enfants qui meurent par ce qu'ils n'ont pas été soignés ou mal soignés, dans les marchés au lieu d'être à l'école et dans bien d'autres situations dramatiques.

«Nous remercions le gouvernement de la République et ses partenaires pour les efforts fournis visant à améliorer la situation des enfants au Congo. Nous avons appris par exemple que l'Unicef a offert des véhicules au ministère de la Santé pour améliorer la qualité des services dans les centres de santé, » a-t-il déclaré saluant ce geste.

Signalons que cette journée a été marquée par une série des questions-réponses entre les enfants et les différents responsables présents à la cérémonie.

U-Reporter est une plateforme des jeunes bénévoles engagés pour la communauté.