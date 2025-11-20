Soudan: Membre du CST Nawara Abu Mohamed rencontre le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon au pays

20 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de souveraineté transitoire, Dr. Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a reçu aujourd'hui dans son bureau le chargé d'affaires de l'Ambassade du Japon au Soudan, Kentaro Mizushi.

La rèunion a porté sur les excellentes relations bilatérales entre le Soudan et le Japon.

Le chargé d'affaires japonais a déclaré à la presse que la rencontre avec la membre du Conseil de souveraineté a été fructueuse et constructive soulignant la profondeur des relations historiques entre les deux pays ainsi que leur coopération mutuelle.

Il a ajouté que les discussions ont porté sur la guerre en cours au Soudan et ses répercussions sur la situation humanitaire, exprimant l'espoir de voir le pays tourner prochainement la page du conflit.

