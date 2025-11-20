Soudan: Le premier ministre rencontre le directeur de la société turque Soma

20 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a rencontré, à l'aéroport d'Istanbul lors de son transit vers le pays, le Président de la société Soma Enver Cyan, entreprise turque spécialisée dans la construction d'aéroports.

La réunion a ete assisté par le directeur du bureau du Premier ministre le Conseiller Nizar Abdallah , le Conseiller Badr Al-din Al-Jafari , le représentant du Soudan en Turquie l'ambassadeur Nader Youssef , ainsi que Consul général à Istanbul l'ambassadeur Osama Mahgoub.

La rencontre a porté sur le projet de construction d'un nouvel aéroport dans la capitale Khartoum, conforme aux normes internationales les plus récentes.

La société Soma, forte de son expérience internationale, a exprimé sa volonté de participer au projet et s'est engagée à envoyer une équipe technique au Soudan afin de recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'une étude complète.

