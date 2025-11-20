Soudan: Dr. Salma Abdelgabar affirme l'intérêt de l'État pour les femmes

20 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de souveraineté transitoire Dr. Salma Abdegabar a déclaré qu'aucune trêve n'est envisageable tant que les milices rebelles occupent plusieurs villes, humilient les citoyens désarmés, les tuent de manière atroce et les déplacent de force. Elle a ajouté : « Oui à notre souveraineté, à notre unité et à notre puissance ».

S'adressant aujourd'hui à Gedaref l'ouverture du forum des présidentes de l'Union des femmes des différentes localités de l'État, en présence du wali de Kassala, Gén. Mohamed Ahmed Hassan, et de la Présidente de l'Union générale des femmes soudanaises, Mme Ahlam Mohamed Ibrahim, elle a souligné que le Soudan avance avec force pour occuper un rôle pionnier parmi les grandes nations dans la période à venir.

Dr. Salma a réaffirmé l'attention de la direction du pays envers le rôle des femmes, en reconnaissance de leur service à la société et de leur soutien aux forces armées dans la bataille de la dignité, tout en faisant allusion à la vigilance de certains pays cherchant à exploiter le potentiel considérable du Soudan dans les divers domaines. Elle a également salué les pays qui se tiennent aux côtés du Soudan.

Le wali de Kassala a apprécié le rôle majeur des femmes dans tous les domaines, les qualifiant de pilier fondamental de la société, et a assuré le soutien à tous les programmes et activités pour les femmes dans l'État. Il a appelé à formuler des recommandations concrètes à mettre en oeuvre pour promouvoir la femme et renforcer son rôle pionier dans la société.

Mme Ahlam Mohamed Ibrahim a également souligné l'importance du rôle des femmes dans la société, la promotion des programmes de paix sociale et économique, et leur position en tant que tête de proue pour sortir le Soudan de la crise et atteindre la stabilité et le développement durable.

