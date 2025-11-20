Soudan: Ministre de l'industrie - Stratégie précoce pour relancer l'économie après l'agression de la milice

La ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Mohasen Ali Yagoub, a déclaré que le gouvernement soudanais a commencé tôt à traiter les effets économiques dévastateurs causés par l'agression de la milice rebelle, en particulier sur le secteur industriel.

Elle a rappelé que les plans de relance ont été lancés lors de la Conférence sur le développement économique, tenue le 16 mai 2024 sous la supervision du membre du Conseil souverain transitoire, le Général de Corps d'Armée Ibrahim Gaber. La conférence, organisée à Khartoum, a permis de diagnostiquer les problèmes industriels et de définir des mécanismes de mise en oeuvre qui ont contribué à atténuer la crise.

Lors du forum d'éclairissement organisé aujourd'hui à Port-Soudan par l'Agence Soudanaise de Presse, la ministre a salué la coopération des walis et des investisseurs engagés, soulignant que cette collaboration a constitué un signe d'espoir pour la reprise et le renforcement de la cohésion économique.

a indiqué que le ministère a mis en place une stratégie de répartition des industries à travers les États selon leurs avantages relatifs, visant à éviter la concentration à Khartoum et à favoriser un développement équilibré. Elle a également souligné l'importance du soutien aux industries locales, alimentaires et agricoles, en partenariat avec des organisations internationales, notamment l'ONUDI.