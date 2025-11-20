Soudan: Ministre de l'industrie - Stratégie précoce pour relancer l'économie après l'agression de la milice

20 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Mohasen Ali Yagoub, a déclaré que le gouvernement soudanais a commencé tôt à traiter les effets économiques dévastateurs causés par l'agression de la milice rebelle, en particulier sur le secteur industriel.

Elle a rappelé que les plans de relance ont été lancés lors de la Conférence sur le développement économique, tenue le 16 mai 2024 sous la supervision du membre du Conseil souverain transitoire, le Général de Corps d'Armée Ibrahim Gaber. La conférence, organisée à Khartoum, a permis de diagnostiquer les problèmes industriels et de définir des mécanismes de mise en oeuvre qui ont contribué à atténuer la crise.

Lors du forum d'éclairissement organisé aujourd'hui à Port-Soudan par l'Agence Soudanaise de Presse, la ministre a salué la coopération des walis et des investisseurs engagés, soulignant que cette collaboration a constitué un signe d'espoir pour la reprise et le renforcement de la cohésion économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

a indiqué que le ministère a mis en place une stratégie de répartition des industries à travers les États selon leurs avantages relatifs, visant à éviter la concentration à Khartoum et à favoriser un développement équilibré. Elle a également souligné l'importance du soutien aux industries locales, alimentaires et agricoles, en partenariat avec des organisations internationales, notamment l'ONUDI.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.