Ile Maurice: Emmanuel Macron - «La France et Maurice partagent une vision commune face aux défis mondiaux»

Lors de son discours au Sir Harilal Vaghjee Hall, le président français, Emmanuel Macron, a insisté sur la portée «historique» de son déplacement, rappelant la profondeur des liens humains, linguistiques et géopolitiques qui unissent la France et Maurice.

Entouré de représentants de La Réunion et de Mayotte, il a souligné que leur présence symbolise l'engagement de la France dans l'océan Indien et l'Indo-Pacifique. Le président a mis en avant une convergence totale entre les deux pays face aux défis actuels : tensions géostratégiques, dérèglement climatique, destruction de la biodiversité ou encore instabilité commerciale.

Au coeur de ses annonces figurent plusieurs accords majeurs en matière de sécurité maritime. Ils prévoient une mobilisation conjointe des moyens navals français et des capacités aériennes mauriciennes, ainsi qu'un renforcement de la formation via l'Académie de l'océan Indien. Objectif : protéger les zones économiques exclusives, lutter contre la pêche illicite, le narcotrafic et la criminalité organisée.

Emmanuel Macron a également salué l'engagement de Maurice dans la protection des océans, notamment à travers la ratification rapide du traité BBNJ. Il a évoqué la collaboration autour du navire Plastic Odyssey et les initiatives en matière d'économie circulaire. L'éducation et la francophonie ont aussi occupé une place centrale, avec l'annonce d'une filière bilingue d'excellence français-anglais dans les écoles publiques et la poursuite des BTS français à Maurice.

Enfin, le président a confirmé l'appui de l'AFD et d'EDF pour l'analyse du réseau électrique mauricien et le renforcement des infrastructures hydrauliques, en collaboration avec l'Union européenne. Il a également évoqué la gestion conjointe de Tromelin ainsi que les convergences de vues sur la situation à Madagascar.