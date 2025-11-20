Ile Maurice: Navin Ramgoolam évoque des discussions «franches» et «responsables» sur Tromelin

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a salué, ce jeudi 20 novembre, avec insistance la présence d'Emmanuel Macron à Maurice, une première depuis 32 ans.

Selon lui, cette visite intervient à un moment où l'ordre économique mondial est fragilisé, ce qui renforce l'importance du soutien de pays amis comme la France. Face aux incertitudes géopolitiques et aux tensions internationales, il a souligné que les petits États insulaires comme Maurice ressentent plus intensément les conséquences des crises globales.

Le chef du gouvernement a rappelé le rôle historique de la France dans le développement de Maurice, depuis l'indépendance jusqu'aux grandes étapes de modernisation du pays. Il a évoqué l'importance du lien linguistique et culturel, notamment à travers la presse francophone, qui célèbre cette année 252 ans d'existence ininterrompue. Navin Ramgoolam a également mis en avant la coopération stratégique dans plusieurs domaines : géopolitique, lutte contre la corruption, lutte contre la drogue, sécurité maritime et gestion des crimes transfrontaliers. Il a mentionné des discussions «franches» et «responsables» sur Tromelin, soulignant la volonté commune d'avancer avec pragmatisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier ministre a salué les accords signés dans les domaines de l'économie bleue, de la transition énergétique, de l'eau et de l'enseignement bilingue, ainsi que les partenariats privés concernant le sucre et la farine. Il a insisté sur le rôle crucial de l'Agence française de développement, dont l'accompagnement contribue aux politiques publiques mauriciennes, notamment dans la transition écologique et la gestion durable de l'eau.

Il a également souligné l'engagement de la France dans les projets régionaux de la Commission de l'océan Indien, qu'il s'agisse de la lutte contre la pollution plastique, de la résilience côtière, de la protection de la biodiversité ou du renforcement de la paix. Navin Ramgoolam a enfin évoqué les efforts conjoints sur Madagascar et réaffirmé la volonté de Maurice de poursuivre une coopération régionale active.