Togo: Aneho célèbre son histoire et son identité

La ville historique d'Aneho (préfecture des Lacs) a donné le coup d'envoi jeudi à la quatrième édition du Festival International d'Histoire d'Aneho (FIHA), un rendez-vous devenu incontournable pour la valorisation du patrimoine culturel togolais et africain.

L'événement, est programmé du 20 au 23 novembre.

Le FIHA se fixe pour mission de promouvoir la diversité culturelle, ethnique, religieuse et artistique de l'ancienne capitale du Togo et carrefour des peuples et des traditions.

Cette année, le pays invité d'honneur, l'Égypte, occupe le devant de la scène. Une conférence inaugurale consacrée à la civilisation égyptienne et à la diversité culturelle en Afrique a ouvert les débats, soulignant les liens entre pluralité identitaire et développement durable du continent.

Pour Alexis Aquereburu, maire des Lacs 1 et promoteur de ce festival, l'objectif est de faire du l'évènement un outil de promotion et de développement pour sa ville.

Au-delà d'Aneho, le festival mettra également en lumière deux autres localités emblématiques : Afagnan (région Maritime), connue pour les pratiques culturelles et spirituelles autour du fleuve Mono et Bassar (région Centrale), célèbre pour les hauts fourneaux de Bandjeli, son savoir-faire métallurgique ancestral, la culture de l'igname et la danse du feu.

Ces sites illustreront la richesse et la profondeur du patrimoine culturel togolais.