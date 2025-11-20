Afrique: Zlecaf - Le Togo obtient 40,5/100 dans l'évaluation de l'ACBF

20 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), agence spécialisée de l'Union africaine, a présenté jeudi à Lomé les résultats de son évaluation sur la capacité du Togo à assurer le suivi et le rapportage de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Le pays obtient un score de 40,5/100, signe d'avancées significatives mais aussi de défis persistants.

Selon l'ACBF, le Togo a franchi plusieurs étapes essentielles : élaboration d'une stratégie nationale Zlecaf, mise en place d'un comité technique multi-acteurs, lancement d'initiatives de sensibilisation et de renforcement des capacités.

Ces efforts témoignent d'un engagement politique fort et d'une volonté de tirer pleinement profit des opportunités offertes par la plus vaste zone de libre-échange au monde.

Malgré ces avancées, l'ACBF observe un certain nombre de faiblesses. Pallier ces insuffisances permettra au Togo de mieux suivre les actions, mesurer les performances et ajuster ses politiques d'intégration commerciale.

