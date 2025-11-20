Sénégal: Djibidione - Les élèves décrètent 72 heures de grève pour réclamer des professeurs de français

Les établissements scolaires de la zone de Djibidione traversent une nouvelle zone de turbulence. Les élèves du Lycée de Djibidione, en grève depuis deux semaines, ont décidé de hausser le ton. Ce jeudi 20 novembre 2025, ils ont procédé au délogement de plusieurs écoles situées dans les communes de Djibidione, Suelle et Sindian, paralysant ainsi les activités pédagogiques dans tout le secteur.

Un manque criard de professeurs de Français

À l'origine de la colère des élèves : l'absence de professeurs de Français depuis l'ouverture des classes.

Selon les informations recueillies sur place, un seul professeur de Français assure actuellement les cours pour l'ensemble de l'établissement, une situation jugée intenable par les élèves comme par leurs parents.

Un appel pressant au ministère de l'Éducation

Face à cette situation qui perdure, les élèves appellent les autorités éducatives à réagir rapidement. Ils demandent au Ministre de l'Éducation nationale d'intervenir pour doter l'établissement d'un personnel enseignant suffisant et garantir le bon déroulement de l'année scolaire.

Dans une déclaration recueillie par le média local El Ché TV, Daouda Diemé, porte-parole des élèves, a exprimé l'exaspération de ses camarades et leur détermination à poursuivre la mobilisation tant qu'aucune solution concrète ne sera apportée."