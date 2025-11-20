Sénégal: Djibidione - Les élèves décrètent 72 heures de grève pour réclamer des professeurs de français

20 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Les établissements scolaires de la zone de Djibidione traversent une nouvelle zone de turbulence. Les élèves du Lycée de Djibidione, en grève depuis deux semaines, ont décidé de hausser le ton. Ce jeudi 20 novembre 2025, ils ont procédé au délogement de plusieurs écoles situées dans les communes de Djibidione, Suelle et Sindian, paralysant ainsi les activités pédagogiques dans tout le secteur.

Un manque criard de professeurs de Français

À l'origine de la colère des élèves : l'absence de professeurs de Français depuis l'ouverture des classes.

Selon les informations recueillies sur place, un seul professeur de Français assure actuellement les cours pour l'ensemble de l'établissement, une situation jugée intenable par les élèves comme par leurs parents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un appel pressant au ministère de l'Éducation

Face à cette situation qui perdure, les élèves appellent les autorités éducatives à réagir rapidement. Ils demandent au Ministre de l'Éducation nationale d'intervenir pour doter l'établissement d'un personnel enseignant suffisant et garantir le bon déroulement de l'année scolaire.

Dans une déclaration recueillie par le média local El Ché TV, Daouda Diemé, porte-parole des élèves, a exprimé l'exaspération de ses camarades et leur détermination à poursuivre la mobilisation tant qu'aucune solution concrète ne sera apportée."

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.