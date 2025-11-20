Addis Ababa — Le récent forum commercial Éthiopie-Arabie saoudite est important car il encourage les investissements entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, a déclaré Megabi Taye Leta, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et des associations sectorielles éthiopiennes (ECCSA).

Selon lui, l'objectif principal du forum est d'intéresser les entreprises saoudiennes aux opportunités commerciales offertes par l'Éthiopie.

On a appris que davantage d'entreprises des deux pays ont participé à la réunion de cette année par rapport à celle de l'année dernière.

Plus de 85 entreprises saoudiennes et 120 entreprises éthiopiennes ont participé au forum dans l'espoir d'améliorer le commerce, la croissance et le développement durable entre les deux pays.

Le forum a souligné que l'Éthiopie est un point d'entrée crucial vers l'Afrique, en essayant de la faire connaître comme un lieu de choix pour les investissements.

Pour sa part, Sulfah Anwar Jabarty, membre du comité exécutif du Forum commercial éthio-saoudien, a souligné l'importance de renforcer les relations et de travailler ensemble à long terme.

« L'Éthiopie et l'Arabie saoudite ont une longue histoire de collaboration et partagent de nombreuses valeurs », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la Vision 2030 de l'Arabie saoudite s'aligne bien avec les réformes économiques de l'Éthiopie, créant ainsi une bonne opportunité de partenariat.

« Nous nous engageons à former un partenariat solide qui aidera durablement les deux pays », a ajouté Mme Jabarty.

En outre, la membre du comité exécutif a déclaré que l'Éthiopie est un pays à fort potentiel, avec une population jeune et des industries et une agriculture en pleine expansion.

« Ce climat d'investissement est très prometteur, et nous sommes ici pour faire en sorte que ces opportunités se concrétisent », a-t-elle souligné.

Le forum d'affaires Éthiopie-Arabie saoudite, qui s'est tenu le 18 novembre, a suscité un vif intérêt pour le renforcement des relations commerciales.