Burkina Faso: Le gouvernement nationalise de la SN-CITEC, regroupe le CSC et la CIL, fusionne les fonds nationaux en quatre grands fonds

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce jeudi 20 novembre 2025, l'hebdomadaire Conseil des Ministres. Lors du point fait à la presse à la fin des travaux, le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la Nation.

Pour le compte du Ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté quatre décrets portant réorganisation, à travers des fusions, des différents fonds d'État et fonds de financement. Le regroupement des différents fonds en 4 grands fonds a pour objectif d'accompagner le développement industriel du Burkina Faso et le soutien au secteur privé selon le Ministre Dr Aboubakar NACANABO.

Ces nouveaux fonds sont :

le Fonds burkinabè de développement économique et social ( FBDES ) appelé « Tôogo » en langue nationale Mooré qui signifie « Puissance » ;

le Fonds d'Assistance sociale et de Solidarité nationale (FASSN) dénommé « Seenimin » en langue nationale Bwmu qui signifie « Entraide » ;

le Fonds de soutien au Sport et à la Presse privée (FASPP) désigné « Wassa Bondo » en langue nationale Dioula qui signifie « le grenier du succès » ;

le Fonds de soutien à l'éducation et à la recherche (FOSER) dénommé « Bângr baoobo » en langue nationale Mooré qui signifie « Recherche du savoir ».

« Quand on parle de fusion, il y a nécessairement la carrière des agents qui se pose. Tous les emplois seront préservés », rassure le Ministre de l'Économie et des Finances.

Nationalisation de la SN-CITEC

Au titre du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté deux décrets portant respectivement nationalisation de la Société nouvelle-CITEC et approbation de ses statuts particuliers. Le Ministre chargé de l'Industrie, Serge Gnaniodem PODA explique que cette décision fait suite à la volonté de l'actionnaire majoritaire de se retirer du capital et de procéder à la vente de ses parts (53%).

« Dans un contexte d'affirmation de la souveraineté industrielle amorcée par le Burkina Faso sous le leadership du camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État, le Gouvernement a approché l'actionnaire majoritaire pour lui exprimer sa volonté de procéder au rachat de ses parts », indique le Ministre Serge Gnagnodem PODA. Devant une situation d'impasse, le gouvernement a décidé de la nationalisation de la SN-CITEC, entreprise publique privatisée en 1995, précise le Ministre PODA.

Un nouvel organe pour regrouper le CSC et la CIL

Pour le compte du Ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, le Conseil a adopté trois projets de loi. Le premier projet de loi est relatif à la révision de la Constitution, le deuxième porte modification de la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et le troisième projet de loi porte attributions, composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication et de protection des données à caractère personnel.

À propos du deuxième et troisième projet de loi, le Ministre chargé de la Justice, Me Edasso Rodrigue BAYALA, explique qu'il s'agit de rassembler et de donner à un même organe les compétences pour réguler aussi bien la communication que le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Direction de la communication de la Présidence du Faso