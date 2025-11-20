Abuja — « Il n'est pas vrai que le père Bobbo Pascal a été tué », affirme un communiqué reçu par l'Agence Fides de l'archidiocèse de Kaduna, qui dément les rumeurs véhiculées sur plusieurs réseaux sociaux, selon lesquelles le prêtre enlevé le 17 novembre (voir Fides 18/11/2025) aurait été tué.

« Des informations non vérifiées circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles le prêtre enlevé, le père Bobbo Pascal, aurait été tué », affirme le communiqué signé par le père Christian Okewu Emmanuel, chancelier de l'archidiocèse de Kaduna.

« Nous tenons à démentir cette information comme étant totalement fausse, sans fondement, et qui doit être ignorée par la population », affirme Mgr Emmanuel. « Le père Pascal est vivant et les autorités mettent tout en oeuvre pour qu'il soit libéré sain et sauf ».

L'archidiocèse lance un appel « à la population, aux blogueurs et aux utilisateurs des réseaux sociaux pour qu'ils évitent de diffuser des informations non vérifiées, sachant que celles-ci peuvent semer une panique inutile, causer de la peine à la famille du prêtre et compliquer les démarches visant à obtenir sa libération ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'archidiocèse remercie encore les fidèles pour leurs prières et leur soutien et les invite à continuer à prier pour la libération du père Pascal et des autres personnes encore aux mains des ravisseurs », poursuit la déclaration, qui conclut en avertissant que « toutes les autres informations non communiquées par nos canaux officiels doivent être ignorées ».